فيسبوك تزيل منشور للرئيس ترامب لأول مرة

أكدت شركة فيسبوك أنها أزالت منشورًا نشره حساب الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لانتهاكه سياسة المعلومات الخطأ، بحيث تمثل هذه المرة الأولى التي تطبق فيها الشركة قواعدها التي تحظر الكلام الضار على إحدى مشاركات ترامب.

وكان المنشور عبارة عن مقطع فيديو لمقابلة ترامب مع برنامج (Fox & Friends) من قناة فوكس نيوز، حيث ادعى الرئيس بأن الأطفال محصنون تقريبًا من فيروس كورونا، وهو أمر غير صحيح.

وشملت المقابلة أيضًا حديثًا لترامب يقول فيه: إن فيروس كورونا سيختفي، كما عبر عن رأيه بأن المدارس يجب أن تفتح لأن فيروس كورونا سيختفي مثل كل الأشياء التي تختفي لاحقًا.

ووجدت دراسة حديثة أجراها خبراء الأمراض المعدية في مستشفى الأطفال في شيكاغو أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يمكنهم حمل الفيروس بمستويات أعلى بكثير من البالغين، وذلك بالرغم من استمرار الجدل حول هل يمكن للأطفال نقل فيروس كورونا إلى البالغين.

وتدور المحادثات الجارية حول القدرة المعدية للفيروس بين الأطفال في قلب خطط إعادة فتح المدارس المثيرة للجدل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يتداول العديد من المسؤولين الفيدراليين والمحليين كيفية ومدى إعادة فتح الفصول الدراسية في الخريف.

وبدأت المناطق التعليمية التي أعيد فتحها أو هي في مراحل التخطيط لإعادة الفتح في ولايات، مثل جورجيا وإنديانا، في رؤية طفرات في حالات فيروس كورونا الإيجابية.

وقال متحدث باسم فيسبوك: “يتضمن هذا الفيديو ادعاءات كاذبة بأن مجموعة من الأشخاص محصنة ضد فيروس كوورنا، وهو ما يمثل انتهاكًا لسياساتنا المتعلقة بالمعلومات الخطأ عن فيروس كورونا”.

يذكر أن هذا المنشور هو أول منشور لترامب على فيسبوك سيتم إزالته خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث رفضت الشركة في السابق اتخاذ إجراء بشأن منشور ترامب في أواخر شهر مايو الذي تضمن تهديدات بالعنف العسكري ضد المتظاهرين.

ومنذ ذلك الحين، أزالت فيسبوك إعلانات ترامب التي استخدمت صورًا نازية، وفيديو مدته أربع دقائق بسبب شكوى بشأن حقوق النشر بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق نشر المواد الرقمية، بالإضافة إلى مقطع فيديو مضلل تم تعديله للتقليل من شأن شبكة (CNN).

المصدر : https://aitnews.com