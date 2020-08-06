الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقًا بشراء جوجل لفيتبت

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقًا لتقييم الاستحواذ المقترح لشركة جوجل على فيتبيت (Fitbit)، وهي الصفقة التي تم الاتفاق عليها في شهر نوفمبر الماضي.

ويجري التحقيق في صفقة بقيمة 2.1 مليار دولار؛ لأن المفوضية كانت قلقة من أن جوجل قد ترسّخ موقعها في السوق في مجال الإعلان عبر الإنترنت إذا استخدمت بيانات فيتبيت للمساعدة في تخصيص الإعلانات التي تعرضها للمستخدمين.

وقالت مارجريت فيستيجر (Margrethe Vestager)، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “يهدف تحقيقنا إلى ضمان أن سيطرة جوجل على البيانات التي يتم جمعها من خلال الأجهزة القابلة للارتداء نتيجةً للصفقة لا تؤذي المنافسة”.

ومن المتوقع صدور حكم بشأن الصفقة بحلول 9 ديسمبر، ويمكن أن يؤدي تحقيق الاتحاد الأوروبي إلى عرقلة عملية شراء فيتبيت بالكامل.

وأصبحت فيتبيت، الواقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، إحدى الشركات الرائدة المصنعة للأجهزة القابلة للارتداء في العالم منذ تأسيسها في عام 2007.

وقد باعت الشركة أكثر من 100 مليون جهاز وتضم 28 مليون مستخدم، ويساعد حصول عملاقة البحث على فيتبيت في مواجهة المنافسين، مثل آبل وسامسونج وهواوي وجارمن، في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وفي محاولة لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي، قالت جوجل الشهر الماضي: إنها لن تستخدم بيانات الصحة من فيتبيت لأغراض إعلانية، وهذه الصفقة تتعلق بالأجهزة وليس البيانات.

وأضافت “نحن لا نصنع ولا نبيع حاليًا أجهزة قابلة للارتداء، ونحن نعتقد أن الجمع بين جهود العتاد من جوجل وفيتبيت سيزيد المنافسة في هذا القطاع، مما يجعل الجيل التالي من الأجهزة أفضل وأكثر توافرًا بأسعار معقولة”.

وكانت شركة آبل تمتلك حتى نهاية عام 2018 نحو نصف سوق الساعات الذكية العالمية من حيث الوحدات المشحونة، وترخص جوجل حاليًا نظام تشغيل (Wear OS) لشركات، مثل (Fossil)، لكنها لا تصنع ساعتها الذكية الخاصة بها.

وتمتلك فيتبيت مجموعة غنية من بيانات المستخدم، وتشكل هذه المجموعة قيمة كبيرة لشركة تعتمد على البيانات مثل جوجل.

ويُظهر العدد الهائل من القضايا التنظيمية التي تواجهها جوجل حاليًا عبر البلدان أن الشركة لديها مشكلة ثقة مع بعض المنظمين، الذين لا يميلون إلى اتخاذ هذا الأساس المنطقي في ظاهره.

وكافحت فيتبيت لمواكبة سوق الأجهزة القابلة للارتداء الشديد المنافسة، ويوفر الاستحواذ الذي اقترحته جوجل بعض المزايا، من ضمنها حجم أكبر ودعم مالي، لكن عدم اليقين بشأن الصفقة يمثل تحديًا إضافيًا للشركة.

المصدر : https://aitnews.com