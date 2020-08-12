جهاز Surface Duo من مايكروسوفت يصل في 10 سبتمبر

أصبح أول جهاز أندرويد بشاشة مزدوجة من شركة مايكروسوفت قريبًا منا، حيث أعادت الشركة الكشف عن جهاز (Surface Duo) في تدوينة وأعلنت أنه سيتم شحنه في 10 سبتمبر.

ويعني هذا أن جهاز (Surface Duo) قد يطرح في السوق قبل (Galaxy Z Fold 2) من سامسونج الذي ليس له تاريخ إصدار الآن، حيث أكدت العملاقة الكورية الجنوبية أنه سيكون متاحًا للطلب الأولي اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر.

وبشكل مماثل للأجهزة القابلة للطي المتطورة من سامسونج، فإن الشركة كشفت أن جهاز (Surface Duo) سيباع بسعر 1399 دولارًا، وهو أغلى من العديد من الهواتف الرائدة، من ضمنها (Galaxy Note 20 Ultra) المعلن عنه حديثًا بسعر 1299 دولارًا.

وبالنسبة إلى جهاز أندرويد قابل للتحويل، فإن جهاز مايكروسوفت أرخص بنحو 600 دولار بالمقارنة مع سعر هاتف جالاكسي فولد (Galaxy Fold) الأصلي من سامسونج وأقل بنحو 100 دولار من سعر (Motorola Razr) الجديد.

ويعتبر هاتف (Galaxy Z Flip) القابل للطي من سامسونج أرخص بنحو 100 دولار من جهاز مايكروسوفت، لكن (Galaxy Z Flip) يعتبر بمثابة جهاز صغير يستهدف عشاق الهواتف بالمقارنة مع جهاز (Surface Duo).

ويحتوي أول هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد من مايكروسوفت على شاشتي OLED منفصلتين بقياس 5.6 إنشات ودقة 1800×1350 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3.

وتتحد الشاشتان معًا من خلال مفصل بزاوية 360 درجة لتشكيل شاشة (PixelSense Fusion) أكبر بقياس 8.1 إنشات وبدقة 2700×1800 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.

وعلى عكس الأجهزة القابلة للطي، مثل (Galaxy Fold) من سامسونج، فإن (Surface Duo) يستخدم زجاج (Gorilla Glass) حقيقي، والشاشات مصممة للعمل بطريقة مشابهة للشاشات المتعددة على جهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز.

وتبلغ سماكة الجهاز 4.8 مم بشكله غير المطوي، ووفقًا لمايكروسوفت، فإن هذا سيجعله أنحف جهاز محمول في السوق، وذلك بالرغم من أنه سيصبح بسماكة 9.6 ملم تقريبًا عند طيه.

وتستخدم مايكروسوفت كاميرا بدقة 11 ميجابكسل، والتي ستتضمن أوضاعًا تلقائية للإضاءة المنخفضة، وسيتم دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K و 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و 60 إطارًا في الثانية، مع تثبيت إلكتروني للصورة.

وهناك كاميرا واحدة فقط ضمن (Surface Duo)، والتي يمكن استخدامها لمكالمات الفيديو وككاميرا رئيسية.

ويعمل الجهاز بمعالج (Snapdragon 855) من كوالكوم مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

وتقوم مايكروسوفت بتضمين بطاريتين في (Surface Duo)، مقسمتان أسفل كلتا الشاشتين، وبشكل عام، هناك سعة تبلغ 3577 ميلي أمبير.

وتعد مايكروسوفت بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، وهو ما يعني ما يصل إلى 15.5 ساعة من تشغيل الفيديو، وما يصل إلى 10 أيام من وقت الاستعداد، وما يصل إلى 27 ساعة من وقت التحدث.

ويمثل الجهاز أول دخول لشركة مايكروسوفت في مجال أجهزة أندرويد، وكانت الشركة متفائلة في استخدام منصة (Windows Phone) مع أجهزة نوكيا، وفيما بعد منصة (Windows 10 Mobile).

وكانت كلتا المنصتين فاشلتين تجاريًا، مما أجبر مايكروسوفت على الابتعاد عن السوق وإعادة التفكير في إستراتيجيتها.

ويرى الكثيرون أن (Duo) هو الخليفة الروحي لمفهوم (Courier) السري من مايكروسوفت الذي تم تأكيده وقتله في عام 2010.

وتم الكشف عن جهاز أندرويد الجديد لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي مع (Surface Neo)، وهو حاسب قابل للطي يعمل بنظام (Windows 10x)، وهو إصدار جديد من نظام تشغيلها للحاسب الشخصي لكنه مصمم للأجهزة ذات الشاشات المزدوجة.

المصدر :https://aitnews.com