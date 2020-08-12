أدوات جديدة من جوجل تدعم التعليم الافتراضي أثناء الوباء

أعلنت شركة جوجل عن عدد من الميزات الجديدة للمساعدة في تسهيل التعليم الافتراضي أثناء الوباء، من ضمنها تحديثات خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet) وأداة جديدة للمساعدة في الواجبات المنزلية تتطلب صورة من الهاتف فقط.

وبالنسبة إلى خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet)، فإن جوجل تقول: إن طريقة العرض الأكبر التي يمكن أن تظهر ما يصل إلى 49 مشاركًا في الاجتماع، والتي أعلنت عنها جوجل لأول مرة في شهر يونيو، ستصل في شهر سبتمبر.

وأطلقت جوجل لأول مرة طريقة العرض الأكبر لخدمة المؤتمرات عبر (Google Meet) في شهر أبريل مع إمكانية رؤية 16 مشاركًا في المرة الواحدة.

وتجعل القدرة على رؤية 49 شخصًا في وقت واحد خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet) على قدم المساواة مع (Zoom).

وستقوم جوجل بدمج منتج السبورة الرقمية، (Jamboard)، في خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet) في شهر سبتمبر أيضًا، وستضيف عملاقة البحث في شهر أكتوبر القدرة على طمس الخلفية أو استبدالها في خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet)، وهي ميزة أعلنت عنها أيضًا في شهر يونيو.

وسيتمكن عملاء (G Suite Enterprise) للتعليم من تأسيس غرف منفصلة ضمن خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet) بدءًا من شهر أكتوبر، مما قد يسمح لفصول التعليم الافتراضي بالانقسام إلى مناقشات جماعية أصغر، وسيتمكن المعلمون أيضًا في شهر أكتوبر من تتبع الحضور في اجتماعات خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet).

ولمساعدة المشرفين والمعلمين في خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet) على مستوى (G Suite Enterprise) للتعليم في إدارة الفصول الدراسية بسهولة أكبر، فقد أعلنت عملاقة البحث أيضًا عن موعد طرح عناصر التحكم بالإشراف الجديدة.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، سيتمكن المشرفون من منع الأشخاص من الانضمام إلى الاجتماعات بعد طردهم من الغرفة أو منعهم من الدخول مرتين، مما قد يساعد في منع الأشخاص من تعطيل الفصول الدراسية.

وستسمح جوجل في شهر سبتمبر للمشرفين بإنهاء فصل دراسي عن طريق خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet) للجميع في الوقت نفسه، والموافقة بشكل جماعي على طلبات الانضمام إلى فصل دراسي أو رفضها، وإيقاف الدردشة في الاجتماع، وتقييد من يمكنه الحضور في الفصل، وتشغيل الإعداد الذي يمنع بداية الاجتماع حتى ينضم المعلم.

وبخلاف تحديثات خدمة المؤتمرات عبر (Google Meet)، فقد شاركت جوجل أدوات جديدة لمساعدة الطلاب على التعلم باستخدام هواتفهم.

ويمكن للطلاب الآن تصور ما يقرب من 100 مفهوم في علم الأحياء والكيمياء من خلال البحث عنها عبر جوجل ثم النظر إلى نموذج لهذا المفهوم في الواقع المعزز على أجهزة أندرويد و (iOS).

وستتيح جوجل للطلاب الحصول على المساعدة في حل مشكلة واجباتهم المدرسية بمجرد التقاط صورة لها باستخدام (Google Lens) أو تطبيق (Socratic) التعليمي المملوك لشركة جوجل.

المصدر : https://aitnews.com