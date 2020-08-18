كيف تتيح فيسبوك تحقيق الدخل للشركات من خلال إنشاء المناسبات؟

تستحوذ منصة فيسبوك على حصة كبيرة في السوق الرقمي، وتقدم المنصة اليوم المساعدة لمجتمع الأعمال، حيث تقدم فيسبوك ميزة جديدة تتيح للشركات تحقيق الدخل من المناسبات عبر المنصة في 20 دولة.

قال مسؤول كبير في شركة فيسبوك: إن ميزة المناسبات في المنصة، التي تم تصميمها للأحداث الشخصية، تم تحويلها الآن لدعم الأحداث عبر الإنترنت بعد زيادة البث المباشر على صفحاتها منذ الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا (Covid-19).

نقل تقرير نُشر على موقع (TechCrunch) عن (Fidji Simo)، رئيس تطبيق فيسبوك، إن البث المباشر تضاعف في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال (Fidji Simo): “إن المستخدمين سيكونون قادرين على استضافة أحداث أكبر عبر (Facebook Live)، بينما يتم أيضًا الاخبار عن القدرة على استضافة جلسات صغيرة وتفاعلية عبر غرف ماسنجر، كما نتيح اليوم القدرة للشركات والمبدعين والمعلمين وناشري الوسائط على كسب المال من المناسبات عبر فيسبوك، والآن يمكن لمالكي الصفحات إنشاء مناسبة وتحديد السعر والترويج لها، وجمع المدفوعات واستضافتها، وكل ذلك في مكان واحد”.

قال المسؤول: إن فيسبوك تهدف إلى دعم الشركات ومنشئي المحتوى من خلال عدم تحصيل رسوم من الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت للعام المقبل على الأقل، حيث تابع قائلًا: “بالنسبة إلى أي معاملات على الويب وعلى نظام أندرويد في البلدان التي طرحنا فيها (Facebook Pay)، ستحتفظ الشركات الصغيرة بنسبة 100 في المئة من الإيرادات التي تجنيها من الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت”.

يتذكر القراء أن فيسبوك لم تتمكن من إطلاق (Facebook Pay) في الهند، وأن جهودها للحصول على (WhatsApp Pay) عالقة أيضًا منذ ستة أشهر. لكن في أوائل أغسطس، تلقت الشركة دفعة كبيرة عندما قام البنك الاحتياطي الهندي بتصفية جميع مشكلات الامتثال المتعلقة بتوطين البيانات تقريبًا، ولا يزال الأمر معلقًا على موافقة المحكمة العليا.

بالنظر إلى هذا السيناريو، لسنا متأكدين من كيفية إدارة فيسبوك للمدفوعات إن وجدت، أو ستستمر في الاعتماد على بوابات الدفع الخارجية لإغلاق الصفقات.

أثناء أخذ الفضل في هذه الخطوة لتوفير بعض الراحة للشركات الصغيرة، لم تنسَ فيسبوك اقتباس بعض الأمور من شركة آبل التي تخوض معها معركة مستمرة حول التكاليف المترتبة، مثل ضريبة متجر التطبيقات.

وقال (Fidji Simo): “لقد طلبنا من آبل تخفيض ضريبة آب ستور بنسبة 30 في المئة، أو السماح لنا بتقديم (Facebook Pay)؛ حتى نتمكن من استيعاب جميع التكاليف للشركات التي تكافح خلال (COVID-19). لسوء الحظ، رفضوا طلباتنا وستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على 70 في المئة فقط”.

يجب أن تكون هذه الخطوة من فيسبوك مفيدة جدًا للأفراد والمجموعات الصغيرة التي فقدت أعمالها بسبب الإغلاق، ويمكن أن تتحول هذه الجلسات المباشرة إلى جلسات مدفوعة.

المصدر : https://aitnews.com