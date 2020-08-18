أوراكل تدخل في المنافسة لشراء تيك توك

أعربت شركة أوراكل (Oracle) عن اهتمامها بشراء النشاط التجاري لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما يجعلها منافسًا محتملًا لشركة مايكروسوفت في محاولتها للحصول على تطبيق الفيديو القصير الشهير المملوك للصين، وذلك حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن أشخاص اطلعوا على الأمر.

وأجرت شركة أوراكل محادثات أولية مع شركة بايت دانس (ByteDance) المالكة لتطبيق تيك توك، وكانت تدرس بجدية شراء النشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز.

وبحسب المعلومات، كانت الشركة تعمل أيضًا مع مستثمري بايت دانس الأمريكيين وشركات رأس المال الاستثماري، مثل (General Atlantic) و (Sequoia Capital).

وتشير الفاينانشيال تايمز إلى أن لاري إليسون (Larry Ellison)، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، هو واحد من عدد قليل من المديرين التنفيذيين التكنولوجيين في الولايات المتحدة الذين دعموا ترامب علنًا.

وأمر الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) شركة بايت دانس بفصل النشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة في غضون 90 يومًا.

وبرزت شركة مايكروسوفت كمرشح أول لشراء النشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة، بينما تشير تقارير وسائل الإعلام إلى انضمام عدد من الشركات الأخرى إلى المعركة، من ضمنها تويتر، لكن قيل: إن هناك مخاوف جدية بشأن قدرتها المالية للصفقة.

ومع ذلك، حذر بيل جيتس (Bill Gates)، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، من الصفقة، وقال جيتس في مقابلة حديثة: من يدري ما الذي سيحدث بهذه الصفقة التي من المحتمل أن تصبح مصدرًا للمشاكل بالنسبة لنا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق أن الحديث عن عملية البيع أسهل قولًا من تنفيذها بسبب مجموعة معقدة من العقبات القانونية والتقنية.

وتحتاج مايكروسوفت أو أي شركة أخرى تشتري تيك توك إلى تدقيق جميع التعليمات البرمجية والخوادم وعقود العمل والعمليات وحتى الموظفين قبل إجراء أي تغييرات جوهرية.

وقال باتريك جاكسون (Patrick Jackson)، الباحث السابق في وكالة الأمن القومي والذي يشغل الآن منصب رئيس قسم التكنولوجيا بشركة (Disconnect) لبرامج الخصوصية: أظن أن هذا قد يستغرق عدة أشهر على الأقل، وربما حتى سنوات.

وفي حين أن بايت دانس لم تذكر سعرًا علنًا، فإن نجاح تيك توك دفعها لتصبح الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم في عام 2018.

المصدر : https://aitnews.com