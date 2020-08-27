إل جي تعلن عن قناع تنقية الهواء العامل بالبطارية

أعلنت شركة إل جي رسميًا عن قناع تنقية الهواء المحمول الذي ترتديه على وجهك المسمى (PuriCare).

ويستخدم قناع تنقية الهواء القابل للارتداء زوجًا من الفلاتر القابلة للاستبدال على غرار ما تجده في مجموعة أجهزة تنقية الهواء من إل جي للمنزل، مع إقرانه بمراوح تعمل بالبطارية لمساعدتك على التنفس.

وتقول إل جي: إن قناع تنقية الهواء يحتوي على مستشعرات لاكتشاف الوقت الذي تتنفس فيه، وتقوم تلك المستشعرات بضبط سرعات المراوح وفقًا لذلك.

ولا يشير إعلان اليوم – قبيل انقعاد مؤتمر (IFA 2020) – صراحةً إلى جائحة (COVID-19)، لكنه يشير بشكل كبير إلى أن القناع قد تم تطويره استجابةً للوباء.

وتقول الشركة: إن قناع تنقية الهواء القابل للارتداء مصمم ليحل محل الأقنعة المنزلية غير المتناسقة التي يرتديها بعض الأشخاص، بالإضافة إلى الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، التي تقول: إنها تعاني من نقص في المعروض.

وقال أحد المديرين التنفيذيين في الشركة في شهر يوليو، عندما تحدثت إل جي عن القناع لأول مرة وقالت: إنها ستتبرع بألفي جهاز لمستشفى جامعي في سيول: إنهم يأملون في أن يساعد الطاقم الطبي وسط وباء (COVID-19) الذي طال أمده.

وتأمل الشركة أن يسهل (PuriCare) على الطاقم الطبي ارتداء الأقنعة لساعات في كل مرة.

ولا يقدم البيان الصحفي لشركة إل جي أي ادعاءات حول قناع تنقية الهواء الذي يبطئ انتشار فيروس كورونا، من ضمنها كونه يقوم بتصفية الهواء أثناء الزفير وكذلك الشهيق.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها تنتظر حتى اكتمال الشهادة والاختبار لإعطاء التفاصيل الكاملة.

وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الآن بعدم استخدام الأقنعة مع صمامات الزفير أو فتحات التهوية لمنع انتشار الفيروس التاجي، لأن هذه الأقنعة لا تقوم بتصفية رذاذ الجهاز التنفسي الخارج الذي يمكن أن يسمح لمرتديه بإصابة الأشخاص القريبين منه.

وبالنظر إلى أن قناع إل جي الجديد يستخدم مراوح مزودة بمحركات، فيجب تشغيله حتى يعمل.

وتقول إل جي: إن قناع تنقية الهواء المحمول (PuriCare) يحتوي على بطارية بسعة 820 ميلي أمبير توفر ما يصل إلى ثماني ساعات من الاستخدام في وضع الطاقة المنخفضة، وينخفض الوقت إلى ساعتين فقط في وضع الطاقة العالية.

ولا يذكر إعلان إل جي بالضبط متى سيتم إطلاق القناع أو كم سيكلف، لكنه يشير إلى أنه سيكون متاحًا في الربع الأخير من هذا العام في أسواق محددة.

المصدر : https://aitnews.com