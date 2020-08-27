BYGGLEK .. حل إبداعي يجمع بين اللعب والتخزين

كشفت شركة ايكيا (IKEA) السويدية ومجموعة ليغو (LEGO Group) الدانمركية عن نتيجة تعاونهما التي طال انتظارها، حيث تعاونت العلامتان التجاريتان لإيجاد حل تخزين ممتع يسمى (BYGGLEK).

وتتكون مجموعة (BYGGLEK) الجديدة من سلسلة من صناديق التخزين مع مسامير ليغو ومجموعة خاصة من قطع ليغو، وتهدف إلى تشجيع اللعب وإضفاء المزيد من المرح على التخزين في جميع أنحاء المنزل.

وتبدأ مجموعة (BYGGLEK) بالتوفر عبر قنوات البيع بالتجزئة الموجودة في ايكيا في جميع أنحاء أوروبا (باستثناء روسيا) وأمريكا الشمالية اعتبارًا من 1 أكتوبر، على أن يبدأ الطرح العالمي بعام 2020.

ومع الاعتقاد القوي بأن اللعب يجعل كل من المنزل والعالم مكانًا أفضل، شرعت ايكيا وليغو في إزالة الحواجز التي تحول دون اللعب في الحياة اليومية، إلى جانب إيجاد تجربة عملية ومرحة يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بها معًا.

ويُعد اللعب بمثابة الطريقة الأكثر بديهية وقوة للأطفال للتعلم والنمو، ومع ذلك، تختلف آراء الأطفال والبالغين أحيانًا عندما يتعلق الأمر باللعب والإبداع في المنزل.

وعندما يحتاج البالغون في كثير من الأحيان إلى إيجاد مبنى، فإن الأطفال يرون بيئة محفزة وإبداعية يرغبون فيها بشكل طبيعي في اللعب والتوقف ثم إعادة اللعب.

ومن خلال تنظيم مساحة الإبداع للأطفال وإعادة تنظيمها أثناء اللعب، فإننا نعطل لعبهم وتعبيرهم الإبداعي ونموهم، لذلك، أردت ايكيا وليغو إيجاد حل تخزين يقدم بحد ذاته تجربة مرحة.

وبالنظر إلى أن صناديق (BYGGLEK) مجهزة بمسامير ليغو في الأعلى والأمام، يمكن للأطفال دمج صناديق التخزين كجزء من تصميمات ليغو الخاصة بهم، ويمكنهم تخزين قصصهم بداخلهم، وعرض إبداعاتهم فوقها.

وقالت ايكيا: نؤمن دائمًا بقوة اللعب، وفي حين يرى الكبار في كثير من الأحيان الفوضى، فإن الأطفال يرون بيئة إبداعية محفزة، وسوف تساعد صناديق (BYGGLEK) في سد الفجوة بين هاتين النظريتين لضمان لعب أكثر إبداعًا في المنازل حول العالم.

وتتطابق مجموعة (BYGGLEK) تمامًا مع منتجات ايكيا الأخرى، مما يجعل من الممكن جعل إبداع أطفالك قطعة فريدة من نوعها من الديكور في المنزل.

وقالت ليغو: (BYGGLEK) أكثر من مجرد صناديق، إنها توفر للعائلات مجموعة منتجات تساعد على توفير مساحة لمزيد من اللعب في حياتهم اليومية، مما يغذي الإبداع ويجعل من الممكن الاستمتاع بمزيد من المرح معًا.

وتتكون مجموعة (BYGGLEK) من أربع منتجات مختلفة: مجموعة واحدة من ثلاثة صناديق صغيرة، ومجموعتين من الصناديق الكبيرة، ومجموعة واحدة من مكعبات ليغو لبدء تجربة اللعب.

ويمكن استخدام (BYGGLEK) مع أي من عناصر ليغو الحالية والمستقبلية، ويسمح نظام ليغو للأطفال ببناء قصصهم الخاصة وتطوير المهارات الأساسية للقرن الحادي والعشرين.

المصدر : https://aitnews.com