ما مقدار بيانات الهاتف التي تحتاجها عند استخدام تطبيقاتك المفضلة؟

الهاتف الذكي اليوم قادر على تقديم محتوى عالي الجودة، وهذا يعني المزيد من استهلاك المزيد من البيانات الخلوية، حيث إن الهاتف اليوم يتيح لك مشاهدة الكثير من الخدمات، مثل: يوتيوب ونتفليكس وسبوتيفاي، التي بدورها تحتاج للكثير من البيانات اللحظية. فعلى سبيل المثال: مشاهدة برنامج تلفازي أثناء جلوسك في القطار عند الذهاب إلى العمل يختلف عن سماع الموسيقى، وعندما تفعل هذا بشكل يومي على مدار الشهر فقد تستهلك خطة بيانات الهاتف الخاصة بك خلال أيام قليلة.



لذا سنستعرض اليوم مقدار بيانات الهاتف التي يستهلكها كل تطبيق اعتمادًا على معدل استخدامك له لمساعدتك على تتبع فاتورتك الشهرية للتحكم في استخدامك لهذه التطبيقات.

1- تطبيق يوتيوب:

القاعدة العامة لتطبيقات بث الفيديو هي أنه كلما ارتفعت دقة الفيديو الذي تشاهدة كلما تم استخدام المزيد من بيانات الهاتف، على سبيل المثال: إذا كنت تشاهد مقاطع فيديو يوتيوب بدقة 480 بكسلًا فستستهلك فقط 562.5 ميجابايت في الساعة.

ولكن إذا كنت تشاهد مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسلًا – التي تعتبر أعلى دقة – فستستهلك 3.04 جيجابايت في الساعة، وهذا فرق كبير بالطبع، لذلك إذا كنت تشاهد المحتوى في يوتيوب بشكل منتظم فقم بتقليل عدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو واستخدام جودة منخفضة للحفاظ على بياناتك.

2- تطبيق سبوتيفاي:

يعتبر الاستماع إلى الأغاني عبر تطبيق (سبوتيفاي) Spotify بالنسبة للعديد من الأشخاص أمرًا أساسيًا أثناء التنقل أو العمل، حيث يمكن أن يستهلك التطبيق جزءًا كبيرًا من خطة بيانات الهاتف الشهرية الخاصة بك، ولكن يعود الأمر كله إلى خيار جودة الموسيقى التي تستمع إليها، وفقًا للأتي:

الاستماع بالجودة العادية: ستستهلك 40 ميجابايت في الساعة.

الاستماع بالجودة العالية: ستستهلك 70 ميجابايت في الساعة.

الاستماع بالجودة المميزة: ستستهلك 150 ميجابايت في الساعة.

لذلك، على سبيل المثال: إذا كنت تستمع إلى الأغاني بجودة عالية لمدة ثماني ساعات في اليوم في المتوسط فستستهلك 1.2 جيجابايت في اليوم، ومن ثم إذا كانت لديك خطة بيانات 20 جيجابايت في الشهر فأنت في مشكلة.

3- تطبيق نتفليكس:

وفقًا لموقع (نتفليكس) Netflix على الويب، فإن بيانات الهاتف التي تستهلكها مشابهة تمامًا لموقع يوتيوب، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أنهما خدمتان متشابهتان، حيث نجد أنه بالنسبة للعروض التلفازية أو الأفلام ذات الدقة القياسية ستستهلك حوالي 1 جيجابايت من البيانات في الساعة، وإذا كنت تشاهد محتوى عالي الدقة فستستهلك ما يصل إلى 3 جيجابايت في الساعة.

4- تطبيقات الألعاب:

ربما يكون من المدهش أن لعب الألعاب عبر الإنترنت قد لا يستهلك الكثير من خطة بيانات الهاتف كما يتصور الكثيرون، حيث نجد ألعابًا، مثل: Fortnite و DOTA 2 و Overwatch و Warframe تستهلك حوالي 100 ميجابايت فقط في الساعة.

5- تصفح مواقع الإنترنت:

اعتمادًا على المواقع التي تزورها، يمكن أن يستهلك تصفح مواقع الإنترنت ما يصل إلى 60 ميجابايت في الساعة، وهو رقم منخفض نسبيًا مقارنة بتطبيقات بث الفيديو أو الموسيقى، ولكن تذكر أن هناك بعض مواقع الويب قد تستهلك الكثير من بيانات الهاتف إذا لم تقم بتخصيص بعض الإعدادات في متصفحك مثل: إعداد إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بمجرد زيارة موقع الويب.

المصدر : https://aitnews.com