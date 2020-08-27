فيسبوك تُحدّث “غرف مسنجر” مع استمرار هيمنة “زوم”

أضافت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء ميزات جديدة إلى (غرف مسنجر) Messenger Rooms – التي تنافس بها خدمة مؤتمرات الفيديو الشهيرة (زوم) Zoom – بهدف تسهيل إنشاء الغرف واكتشافها، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من إضفاء طابع شخصي على تجربة الغرف.

وتأتي التغييرات بعد التراجع الطفيف الأخير لتطبيق مسنجر من أعلى مخططات متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، حيث يحتل عادةً أحد المراكز العشرة الأولى. ولكن في الأسبوع الماضي، انحدر ترتيب التطبيق إلى المركز 15، بحسب بيانات شركة تحليلات الهاتف المحمول (آب آني) App Annie.

ولكن التطبيق عاد مجددًا إلى أحد المراكز العشرة الأولى، ولكن مع بدء التعليم افتراضيًا في المدارس بالولايات المتحدة، فقد يشهد التطبيق انخفاضًا في الاستخدام مع تفضيل الأطفال للحلول البديلة، مثل: (زوم)، و(جوجل ميت) Google Meet. يُشار إلى أن تطبيق (زوم) يحتل المركز الأول في متجر (آب ستور) في الولايات المتحدة.

وسيعرض الإصدار الجديد من (غرف مسنجر) الآن الغرف التي دُعي إليها المستخدم أعلى علامة تبويب الدردشات في صندوق الوارد لتسهيل العثور عليها. وسيجعل أيضًا القدرة على إنشاء غرفة جديدة أكثر وضوحًا، وذلك من خلال وضع الخيار في المقدمة والوسط في علامة التبويب (الدردشات) Chats.

وتؤثر التغييرات الأخرى في إدارة الغرف، إذ يمكن للمستخدم الآن إنشاء غرفة مع نشاط افتراضي، أو مقترح، أو مخصص، وتحديد تاريخ بدء مستقبلي، وتخصيص اختيار الجمهور، وذلك وفق ما تقول فيسبوك. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح ميزة إدارة الغرف عرض الغرف التي أنشأها المستخدم أو انضم إليها، أو عدّلها، أو حذفها لاحقًا، أو دعوة المزيد من الأشخاص للانضمام إلى غرفة موجودة.

وسيسهل خيار (مشاركة الغرف) Share Rooms أيضًا إرسال إشعار إلى صديق لتذكيره بدعوته. وعلى صعيد التخصيص، بدأ مسنجر بطرح طريقة جديدة لتخصيص تجربة الغرف الخاصة بالمستخدم، إذ ستتيح له الآن تزيين خلفية الغرفة بصوره الخاصة، بالإضافة إلى الخيارات المعروضة سابقًا لاستخدام الخلفيات بزاوية 360 درجة وفلاتر الإضاءة المزاجية.

المصدر : https://aitnews.com