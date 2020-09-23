سيبدأ حدث البيع السنوي Amazon Prime Day 2020 يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، وذلك وفقًا لأربعة أشخاص على دراية بخطط شركة أمازون العملاقة.

استعدادًا لعمليات البيع في Amazon Prime Day 2020 أوقفت شركة أمازون بالفعل إجازة عمال المستودعات، وأصبح الدوام كاملًا من 13 إلى 20 أكتوبر. كما تتلاءم الأخبار مع البيانات السابقة من شركة أمازون، التي أكدت أن الحدث الذي تمت متابعته عن كثب عبر الإنترنت سيعقد في الربع الرابع من السنة.

ورفض متحدث باسم شركة أمازون التعليق على التاريخ، وقال المتحدث: “ترقبوا المزيد من التفاصيل في الحدث السنوي للبيع 2020، ويمكن للعملاء أيضًا أن يقولوا: أليكسا، أبقني على اطلاع في Prime Day”.

لم نتمكن من تحديد المدة التي سيستغرقها البيع، ففي العام الماضي، مددت شركة أمازون حدث البيع السنوي إلى 48 ساعة بدلًا من 36 ساعة.

مثل أي شيء آخر في عام 2020، تأثر Prime Day بوباء فيروس كورونا، فعادة ما يتم البيع في منتصف شهر يوليو كوسيلة لزيادة الإيرادات خلال موسم البيع الصيفي البطيء بالتجزئة. لكن شركة أمازون أرجأت الحدث، حيث يكافح بائعو التجزئة لتعديل العمليات اللوجستية المترامية الأطراف؛ للتعامل مع زيادة الطلبات عبر الإنترنت وعشرات البروتوكولات المصممة للحفاظ على سلامة عمال المستودعات.

كما أن التغييرات تأخر الشحنات لشهور، ولكن بعد تحسن أوقات التسليم، كان لدى أمازون القدرة على المضي قدمًا في Prime Day.

من المحتمل أن تمتلك أمازون الكثير من الأدوات والخدمات الجديدة والمحدثة الخاصة بها لعرضها على المستهلكين في Prime Day في هذا الخميس 24 سبتمبر، كما ستستضيف الشركة إطلاق منتجها السنوي في الخريف، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على ما يمكن توقعه بالضبط، ولكن من الآمن افتراض أن المعدات المجهزة بأليكسا ستحتل مركز الصدارة. حيث جلب حدث العام الماضي معدات بما في ذلك (Echo Dot with a Clock)، ومكبر الصوت الصغير الإضافي (Echo Flex)، والأجهزة الأخرى ومنها: (Echo Buds) و (Echo Glow nightlight).

التاريخ الجديد يغير ديناميكيات الحدث، وقد ينتهي الأمر بالعديد من عملاء Prime إلى شراء هدايا العطلات الخاصة بهم في وقت أبكر من المعتاد؛ لأن البيع سيقام بالقرب من نهاية العام.

المصدر : https://aitnews.com