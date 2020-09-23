قال رئيس مجلس إدارة شركة هواوي الصينية بالتناوب، غاو بينغ (Guo Ping)، اليوم الأربعاء: إن شركة هواوي ستبذل قصارى جهدها لدعم الموردين وتعزيز سلسلة التوريد التي تعرضت للهجوم، دون أن يذكر أي تفاصيل عن الهجوم.

وكان بينغ يتحدث في حدث (Huawei Connect) السنوي، الذي تنظمه شركة تصنيع الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات في شنغهاي، والذي يركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة هواوي الصينية بالتناوب أن الشركة ستواصل العمل مع الموردين المستعدين والقادرين على التمسك بالشركة الصينية في الوقت الذي تكافح من أجل البقاء ضد حملة القمع الأمريكية المتزايدة.

وقال بينغ: هواوي في وضع صعب هذه الأيام، وما زال العدوان الأمريكي مستمر، مما وضعنا تحت ضغط كبير، ولا تزال هواوي تقيّم التأثيرات بعناية، لكن القتال من أجل البقاء هو تركيزنا الرئيسي الآن.

وأشار بينغ إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار في الاتصالات والحوسبة العالية الأداء والسحابة والذكاء الاصطناعي، وستواصل دعم جميع الموردين الذين لا يزال بإمكانهم العمل مع هواوي.

وتُعد تصريحات بينغ هي أول تعليقات عامة من مسؤول تنفيذي في شركة هواوي منذ أن دخلت حملة القمع الأخيرة في واشنطن حيز التنفيذ الكامل الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في 17 أغسطس أن أي مورد يستخدم التقنيات الأمريكية في عمليات التطوير أو الإنتاج الخاصة به يجب أن يحصل على ترخيص من أجل الشحن إلى الشركة الصينية.

وكانت هواوي ومورديها يتدافعون لإنهاء الشحنات قبل انتهاء فترة السماح للقاعدة الجديدة في 15 سبتمبر.

وقال ريتشارد يو (Richard Yu)، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، في أغسطس: ستتوقف الشركة اعتبارًا من 15 سبتمبر عن تصنيع رقاقاتها الأكثر تقدمًا ضمن خط كيرين.

وأدت المخاوف من انحسار قسم الهواتف في الشركة إلى اندفاع المستهلكين إلى شراء هواتف الشركة، ويقول البائعون: إن الأسعار ارتفعت بما يصل إلى 73.69 دولارًا لبعض الأجهزة استجابةً لارتفاع الطلب.

وكانت الشركة تخزن الرقاقات من مختلف البائعين قبل تنفيذ القيود، ويتوقع المحللون نفاد إمداداتها الحالية من رقاقات كيرين العام المقبل.

وتسمح القيود الأمريكية للشركات بالتقدم للحصول على ترخيص من السلطات الأمريكية من أجل الاستمرار في تزويد هواوي.

وحاولت بعض الشركات الاستفادة من هذه السياسة، وقالت شركة إنتل: إنها حصلت على ترخيص لتوريد منتجات معينة إلى هواوي.

وقالت الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، التي تستخدم آلات أمريكية المنشأ لإنتاج رقاقات لهواوي: إنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص.

وكشفت هواوي في وقت سابق من هذا الشهر عن نظام التشغيل الجديد (Harmony OS)، وهو نظام تشغيل تأمل في استخدامه بدلاً من أندرويد، حيث تم منع جوجل من تقديم تحديثات للشركة.

وقالت الشركة: إنها ستطلق نظام التشغيل أولاً على أجهزة إنترنت الأشياء ثم على الهواتف الذكية في نهاية العام.

المصدر : https://aitnews.com