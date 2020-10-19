قالت مجموعة مكونة من 15 دولة من بينها بولندا والسويد: إن الاتحاد الأوروبي بحاجة لوضع إستراتيجية لمواجهة المعلومات المضللة بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس أو المخاطرة بادعاءات كاذبة تعرقل تعافيه الاقتصادي وأهدافه الرقمية.

وأدت نظريات المؤامرة القائلة: إن الفيروس التاجي الجديد قد يكون مرتبطًا بالتكنولوجيا اللاسلكية إلى إحراق أبراج الهواتف المحمولة في 10 دول أوروبية والاعتداء على عمال الصيانة في الأشهر الأخيرة.

ويرى الاتحاد الأوروبي – المؤلف من 27 دولة – أن تكنولوجيا الجيل الخامس هي الركيزة الأساسية لانتعاشه الاقتصادي من جائحة الفيروس التاجي والاستقلالية التكنولوجية، مع وعدها بتمكين كل شيء من السيارات الذاتية القيادة إلى الجراحة عن بُعد والمزيد من التصنيع الآلي.

وأدرجت الدول الخمس عشرة مخاوفها ومقترحاتها في رسالة مشتركة إلى المفوضة الأوروبية للمنافسة مارجريت فيستاجر (Margrethe Vestager) ومفوض السوق الداخلي تييري بريتون (Thierry Breton) ومديرة القيم فيرا جوروفا (Vera Jourova).

وقالت الرسالة: من الواضح أننا نشهد نشاطًا متزايدًا للحركة المناهضة لتكنولوجيا الجيل الخامس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج نشط وطويل الأجل لمعالجة المخاوف بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس والمجالات الكهرومغناطيسية (EMF).

وجاء في الرسالة: نحن، بصفتنا دولًا أعضاء، على استعداد للمساهمة في هذه المبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي بخبرتنا الوطنية وأفضل الممارسات لمعالجة قضية المعلومات المضللة لتكنولوجيا الجيل الخامس والمجالات الكهرومغناطيسية (EMF).

وحثت الدول على إجراء المزيد من البحث العلمي حول المخاطر على صحة الناس، واقترحت حملة لزيادة الوعي في جميع أنحاء أوروبا واقترحت أيضًا مناقشة واسعة، مع مراعاة مخاوف معارضي تكنولوجيا الجيل الخامس.

ومن الموقعين الآخرين على الرسالة النمسا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص وإستونيا وفنلندا واليونان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفاكيا.

وأظهرت دراسة أجرتها رابطة مشغلي شبكات الاتصالات الأوروبية (ETNO) أن زعماء الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى معالجة المعلومات المضللة بشكل عاجل بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس.

وشملت الدراسة، التي أجريت في شهر أغسطس، 7350 شخصًا في 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ويُنظر إلى تكنولوجيا الجيل الخامس على أنها العمود الفقري للتعافي الاقتصادي والاستقلال التكنولوجي، وهي محورية للتعافي الاقتصادي للكتلة من فيروس كورونا المستجد وخططه للّحاق بالولايات المتحدة والصين.

المصدر : https://aitnews.com/2020/10/19/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%89-%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-5g-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d9%81/