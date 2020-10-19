أكد الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس (SpaceX)، إيلون ماسك (Elon Musk)، سيناريو آخر حيث يمكن استخدام إنترنت ستارلينك ضمن القطارات العالية السرعة في جميع أنحاء العالم.

وسأل عالم البيانات المقيم في السويد أنطون كانيرفا (Anton Kanerva) ماسك عبر منصة تويتر عن إمكانية تركيب أطباق ستارلينك الفضائية في القطارات العالية السرعة لتقديم النطاق العريض في المناطق النائية.

وسأل كانيرفا ماسك عبر تويتر: هل ستكون أطباق ستارلينك قابلة للنشر عبر الأجسام المتحركة العالية السرعة، مثل القطارات؟. سيكون أمرًا لا يصدق إذا كانت القطارات تتمتع بالإنترنت العالي السرعة.

ووفقًا لماسك، لن يكون جلب إنترنت ستارلينك إلى شبكات السكك الحديدية مشكلة.

ولدى أقمار ستارلينك الصناعية، التي تدور على ارتفاع 550 كيلومتر فوق الأرض، أربع هوائيات للإرسال، وتتميز أجهزة المستخدم بمحرك يوجه الطبق تلقائيًا نحو هوائيات القمر الصناعي.

ويوضح ماسك أن محطات المستخدم سهلة الإعداد، وتكلفة إطلاق كل دفعة مكونة من 60 قمراً صناعياً انخفضت إلى نحو مليون دولار لكل عملية إطلاق، لكن تكلفة محطات المستخدم تظل التكلفة الكبرى التي لم يتم حلها.

وقال في مقابلة خلال شهر مايو: أعتقد أن التحدي الأكبر سيكون مع محطة المستخدم وجعل تكلفة محطة المستخدم في متناول الجميع.

وأضاف: قد يستغرق ذلك بضع سنوات، حيث يريد ماسك تشغيل محطات المستخدم لأكثر من خمس سنوات على الأقل؛ وذلك لأنه سيكون من الصعب إصلاحها أو صيانتها في المناطق النائية.

وكان أحد الشواغل الرئيسية التي أثارتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بشأن سبيس إكس وأنظمة النطاق العريض الساتلية الأخرى في المدار الأرضي المنخفض هو كونها قادرة على توفير نطاق عريض بزمن تأخر منخفض.

وقدمت سبيس إكس حديثًا اختبارات لأداء إنترنت ستارلينك التي أجرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وأظهرت الاختبارات أن سرعة التنزيل تصل إلى 102 ميجابت في الثانية، بينما تصل سرعة التحميل إلى 40.5 ميجابت في الثانية، في حين أن زمن التأخر يصل إلى 19 ميلي ثانية.

وتستعد سبيس إكس حاليًا لإطلاق إصدار تجريبي عام من إنترنت ستارلينك في الأجزاء الشمالية من الولايات المتحدة.

وجرى استخدام إنترنت ستارلينك خلال الإصدار التجريبي الخاص في أجزاء من ولاية واشنطن لدعم فرق الاستجابة للطوارئ في أعقاب حرائق الغابات في الولاية.

المصدر : https://aitnews.com/2020/10/18/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%8a%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7/