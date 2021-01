الحزمة الكاملة لاحتراف التعامل مع العملات الرقمية المشفرة The Complete Cryptocurrency Professional Trading Bundle.

تتغير الأسواق المالية باستمرار، وتقدم العديد من الفرص لرواد الأعمال، وتعتبر العملات الرقمية المشفرة من أهم التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وقد بدأت العملات الرقمية المشفرة عام 2021 بتطور كبير، حيث ارتفعت قيمة العملة الرقمية (بيتكوين) إلى ما يزيد عن 34 ألف دولار، لتحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الذكرى الثانية عشرة لظهورها وسط اهتمام متزايد من المستثمرين والمزاعم بأن العملة المشفرة المتقلبة في طريقها لتصبح الطريقة السائدة للدفع.

كما ارتفعت أسعار العديد من العملات الرقمية الأخرى أيضا بشكل حاد، ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت قيمة عملة البيتكوين بنسبة 300% العام الماضي، وحازت العملات الرقمية في الفترة الأخيرة على دعم متزايد، حيث أصبحت شكل من أشكال الدفع عبر الإنترنت، ويعد موقع (PayPal) من بين أحدث مستخدمي العملات الرقمية.

لقد غيرت العملات الرقمية المشفرة طرق تفاعل الشركات مع بعضها، وربما الأهم من ذلك أنها قدمت فرصة استثمارية مناسبة لملايين الأشخاص. ولكن تداول العملات المشفرة يعتبر أمرًا صعبًا، حيث إن السوق متقلب بشكل غير عادي، وهناك العشرات من العملات المتاحة، وقد يكون من الصعب معرفة الوقت المناسب لشراء العملة الصحيحة.

لذلك نقدم لك اليوم هذه الحزمة التدريبية المكونة من 6 دورات تدريبية وأكثر من 22 ساعة من المحتوى الذي سيساعدك على تعلم المنهجيات والإستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتحقيق أرباح من العملات الرقمية المشفرة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة للمبتدئين حول العملات المشفرة، حيث ستتعلم كيفية الشراء والبيع والبدء في تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في بعض أفضل البورصات في العالم.

كما تضم دورة أخرى حول إستراتيجيات التداول، حيث ستتعرف على الأسباب الرئيسية لفشل عمليات التداول، وكيف تعالج أي مشكلة تقابلها، وكيفية إدارة المخاطر بشكل احترافي، كما ستتعلم كيفية تجنب أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المتداولون اليوم وكيفية إجراء التحليل الفني المتقدم على البيتكوين والعملات البديلة.

كما يوجد أكثر من دورة حول كيفية استخدام منصة (Tradingview) أسرع وسيلة لمتابعة الأسواق، حيث ستوفر لك أدوات الرسوم البيانية التي تحتاجها لعرض أفكارك وتحاليل التداول ومشاركتها مع الآخرين، وتتيح لك البيانات اللحظية والرسوم البيانية إجراء أبحاثك من أي مكان، والعثور على أفكار جديدة، كما يمكنك الدردشة مع الآخرين، وتحديد توجهات السوق، والتداول مباشرة، بالإضافة إلى ذلك؛ ستتعلم كيفية استخدام منصة (Binance) في التداول.

وفي النهاية ستتعلم إستراتيجيتين يمكنك استخدامهما في التداول اليومي في أي سوق، ابتداءً من العملات الرقمية المشفرة ومرورًا بالفوركس وانتهاءً بالأسهم.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف التعامل مع العملات الرقمية المشفرة، وبرمجة البلوك تشين، وإدارة المشاريع، وعلوم البيانات، ولغات البرمجة المختلفة، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete Cryptocurrency Trading Course A to Z in 2021

2 Scalping/ Day Trading Strategies for Crypto/Forex/Stocks

Ultimate Success Strategy: Stock Trading & Bitcoin Trading

The Complete Bitcoin/Cryptocurrencies Trading Course in 2020

Technical Analysis: Professional Cryptocurrency Trading 2020

Cryptocurrency/Forex/Stock Market Trading with Elliot Waves

