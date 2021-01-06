يبدو أن العام الجاري سيكون هو عام البيتكوين بامتياز، و ذلك أصبح واضحا جدا من خلال الارتفاع الصاروخي لعملة البيتكوين الرقمية منذ نهاية العام الماضي 2020، و يكون بذلك البيتكوين قد أفحم جميع المشككين بكون ارتفاعه مجرد فقاعة ستنفجر مع مرور الوقت لتعود العملة من جديد إلى الانخفاض.

و في الأيام و الساعات القليلة قبل بداية العام الجديد 2021، وصل البيتكوين إلى مستويات قياسية لم يسبق له أن وصل إليها من قبل، حيث تجاوزت قيمته العتبة الرمزية لـ 30,000 دولار أمريكي، و ذلك بعد سنوات من وصوله إلى عتبة 20.000 دولار أمريكي، و صول في نهاية الأسبوع الماضي إلى فوق 34.000 دولار أمريكي.

و لكن الارتفاع الكبير و الغير المسبوق للبيتكوين فوق حاجز 34.000 دولار لم يستمر طويلا، حيث بدأ بالتراجع إلى ما دون ذلك منذ ليلة أمس الأحد، ليصل في صباح اليوم إلى عتبة 32.00 دولار أمريكي، لكن التوقعات تشير إلى أن البيتكوين قد يعاود الارتفاع من جديد فوق هذه العتبة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، إذ أن كل المؤشرات تشير إلى انتعاشة جديدة بحسب الخبراء.

و يعتبر هذا الارتفاع المتواصل للبيتكوين منذ شهري أكتوبر و نوفمبر ثم شهر ديسمبر و المتواصل إلى غاية بداية شهر يناير من العام 2021 هو أطول ارتفاع مستمر إلى الآن منذ الارتفاع الذي حصل في منتصف عام 2019 الماضي، و هو ما ينفي ما كان بعض الخبراء يتوقعونه من كون هذا الارتفاع هو مجرد ارتفاع مؤقت أو فقاعة ما ستلبث أن تنتهي,

المصدر : https://www.th3professional.com