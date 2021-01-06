تواجه شركة ألفابت الشركة الأم لشركة جوجل و عدد من الشركات الأخرى عدد من التحديات الخارجية خلال هذه الفترة، خصوصا مع التداعيات الكبيرة لجائحة فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر كبيرة للشركة، لكن التحديات الداخلية ليست كل شيء، إذ تواجه جوجل كذلك تحديات داخلية ليست أقل أهمية.

و يتعلق الأمر باتجاه عدد من كبار موظفي شركة جوجل لتأسيس نقابة داخل الشركة، و هي النقابة التي تحمل إسم “Alphabet Workers Union” و التي تضم في صفوفها قرابة 226 موظفا أغلبهم من كبار المهندسين داخل شركة ألفابت، و يأتي ذلك على الرغم من أن الشركة لطالما حذرت موظفي من مغبة تأسيس نقابة، لكن الموظفين أصروا على موقفهم خصوصا أنهم خاضوا هذا المشروع الجديد منذ فترة بسرية تامة.

و لا يعني هذا الأمر شركة ألفابت وحدها، لأن Alphabet Workers Union يعتبر أول تجمع نقابي لموظفين في شركة تقنية في عالم التكنولوجيا، و هو ما ينبئ بأن عددا من موظفي الشركات التقنية قد يسيرون على نفس النهج في المستقبل خصوصا في حالة نجاح التجربة الجديدة، علما أن عدد موظفي شركة ألفابت بكافة فروعها بما فيها جوجل يزيد عن 260.00 موظف في الولايات المتحدة الأمريكية و عبر العالم.

و أشارت نقابة موظفي ألفابت في بيان لها “نريد أن تكون Alphabet شركة يكون فيها للعمال رأي في القرارات التي تؤثر علينا وعلى المجتمعات التي نعيش فيها”.

المصدر : https://www.th3professional.com