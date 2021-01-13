أعلنت إل جي عن شاشتها الجديدة LG UltraFine OLED Pro كجزء من إعلانات الشركة في معرض CES 2021.

وتُعد إل جي واحدة من الشركات الرائدة في تقنية شاشات OLED، لكنها اقتصرت في الغالب على أجهزة التلفزيون لغرفة المعيشة.

وتقدم إل جي الشاشة الجديدة ليستخدمها المحترفون المبدعون بشكل أساسي، وذلك وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشرته الشركة الكورية الجنوبية بشأن الشاشة الجديدة.

وتمثل هذه الشاشة توسعًا ملحوظًا في تقنية عرض OLED من الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون إلى الشاشات المتوسطة الحجم.

وتأتي شاشة UltraFine OLED Pro بقياس 31.5 إنشًا وبدقة 4K، وتقول إل جي: إن الشاشة تحتوي على تعتيم فردي لما يزيد عن 8 ملايين بكسل.

ويعتبر هذا الأمر شيئًا يمكن أن يفعله هاتف أو تلفزيون OLED، لأنه مجرد جزء من تقنية شاشة OLED، لكن لا يزال من الجدير بالملاحظة رؤيته يظهر عبر شاشة.

وكما هو متوقع بالنسبة للشاشة المتطورة، فإنها تغطي 99 في المئة من طيف الألوان DCI-P3 و Adobe RGB، وهما ملفا تعريف الألوان المستخدمان بشكل شائع للفيديو والصور الفوتوغرافية، على التوالي، ولديها نسبة تباين 1،000،000:1.

وتحتوي على عدد من المنافذ، بما في ذلك منفذ USB-C مع توصيل طاقة بقدرة 90 واط، ومنفذين DisplayPort، وثلاثة منافذ USB-A قياسية، ومنفذ HDMI، ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مم.

ولم تكشف إل جي حتى الآن عن تاريخ الإصدار أو سعر شاشة UltraFine OLED Pro، كما لا يوجد الكثير من المعلومات حول الشاشة بخلاف الفيديو التشويقي القصير الذي عرضته إل جي.

يذكر أن سعر بعض شاشات UltraFine السابقة من إل جي قد تجاوز 1000 دولار، وبالنظر إلى أن الشاشة الجديدة تستخدم تقنية OLED، فإن ذلك يعني أن سعرها قد يكون أعلى.

ومن أجل المقارنة، يتم بيع LG UltraFine 4K بقياس 24 إنشًا بسعر 700 دولار، بينما تباع شاشة UltraFine 5K بقياس 27 إنشًا بسعر 1300 دولار.

وبينما تتميز كلتا الشاشتين باتصال Thunderbolt، مما يزيد التكلفة، إلا أنهما تستخدمان أيضًا تقنية لوحة IPS ذات الأسعار المعقولة بدلاً من OLED.



المصدر :https://aitnews.com