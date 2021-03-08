أعلنت شركة أمازون عن حصول أداة تتبع اللياقة البدنية Halo على تكامل مع المساعد الصوتي أليكسا، بحيث يمكن لمالكي الأداة من خلال هذه الميزة الجديدة سؤال أجهزة أليكسا عن الإحصائيات الصحية المختلفة، مثل علامات النوم أو نقاط النشاط التي تم الحصول عليها خلال اليوم.

ويتم إيقاف التكامل افتراضيًا، ويحتاج المالكون إلى أحدث البرامج الثابتة على أجهزة Halo وأحدث إصدار من تطبيق iOS أو أندرويد لتمكين الميزة.

وتعتبر Halo – البالغ ثمنها 100 دولار – أول منتج يركز على اللياقة البدنية من أمازون وقد لاقت قبولًا جيدًا منذ الإعلان عنها في الخريف الماضي.

ويحتوي التطبيق المصاحب على ميزة المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد لجسمك من خلال كاميرا هاتفك وقياس تركيبة الدهون لديك.

وبالرغم من أن الأداة كانت متاحة للشراء منذ منتصف شهر ديسمبر، إلا أنها غير متوفرة بجميع الأحجام والألوان عبر موقع الشركة في الوقت الحالي، وليس هناك معلومات حول متى قد تعود.

وحصلت Halo على تصنيف 3.7 نجوم من عملاء أمازون، مقارنةً بتصنيف 4.6 نجوم الذي حصلت عليه Fitbit Inspire 2 بالحجم والسعر نفسه.

وتلاحظ أمازون أن التكامل يسمح للمساعد الصوتي أليكسا بتوفير المعلومات المتعلقة بالبيانات الصحية التي تم التقاطها بواسطة Halo فقط، ولن يتمكن المساعد الصوتي من إجراء التحليل بنفسه.

كما أن أليكسا لن يخزن بيانات Halo، وهناك خيار لتعيين رقم تعريف شخصي صوتي لحماية الوصول إلى بيانات Halo ويمكن اختيار مهلة زمنية مدتها خمس دقائق بعد إدخال رقم التعريف الشخصي لتسهيل الوصول إلى بيانات Halo في الطلبات اللاحقة.

وبالرغم من أن التكامل يعمل مع جميع الأجهزة الداعمة لأليكسا، بما في ذلك الشاشات الذكية، إلا أنه لا يحتوي على أي تحسين خاص لأولئك الذين لديهم شاشات.

وإذا كنت تريد رؤية أي مخططات أو رسوم بيانية لبيانات لياقتك، فيتعين عليك الانتقال إلى تطبيق Halo للهواتف الذكية.

وتقول أمازون: إن مالكي الأداة سيكونون قادرين على تعطيل التكامل في أي وقت من خلال التطبيق إذا قرروا أنهم لم يعودوا يريدون ذلك، ويمكنهم إدارة وحذف التسجيلات الصوتية الخاصة بهم في مركز الخصوصية لتطبيق أليكسا.

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