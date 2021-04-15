تأتي السيارة بطول 4588 ميليمتر (180.6 إنشًا)، وعرض 1865 ميليمتر (73.4 إنشًا)، وارتفاع 1632 ميليمتر (64.3 إنشًا)، مما يجعل حجمها مماثلًا لحجم Audi Q3.
وفيما يتعلق بحزم البطاريات، فإنها تقدم حزمة بطارية 55 كيلو واط و 82 كيلو واط.
وقالت أودي: ترقى محركات النموذج الكهربائي لتوقعات مجموعات مختلفة جدًا من العملاء، من ركاب المدن إلى سائق المسافات الطويلة.
وتتضمن السيارة نوعين مختلفين من البطاريات وثلاثة أنواع مختلفة من محركات الأقراص.
وتم تجهيز Q4 35 ببطارية تبلغ 52 كيلو واط مكونة من 8 وحدات، وتنتج 125 كيلو واط (167 حصان)، وتصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 9.0 ثانية بمدى من 341 كيلومتر إلى 349 كيلومتر (بناءً على تقديرات WLTP)، ويمكن شحنها بسرعة 7.2 كيلو واط عبر التيار المتردد أو حتى 100 كيلو واط عبر التيار المستمر.
وتأتي Q4 40 مزودة ببطارية تبلغ 77 كيلو واط مكونة من 12 وحدة، وتتخطى 100 كيلومتر في الساعة في 8.5 ثانية مع سرعة قصوى محكومة تبلغ 160 كيلومتر في الساعة ومدى يقدر بنحو 520 كيلومتر، ويمكن شحنها بسرعة 11 كيلو واط عبر التيار المتردد أو 125 كيلو واط عبر التيار المستمر من خلال الشاحن السريع.
في حين تتضمن Q4 50 quattro بطارية تبلغ 77 كيلو واط مثل Q4 40، لكن محركيها المزدوجين ينتجان 295 حصان، وتصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.2 ثانية بسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومتر في الساعة ومدى بين 488 و 497 ميلاً، ويمكن شحنها بسرعة 11 كيلو واط عبر التيار المتردد أو 125 كيلو واط عبر التيار المستمر من خلال الشاحن السريع.
وتقول أودي: إن Q4 e-tron قادمة إلى أوروبا في شهر يونيو 2021، بينما يصل إصدار Sportback بعد بضعة أشهر.
وتبدأ الأسعار في ألمانيا من 41900 يورو، أي ما يعادل 50000 دولار أمريكي.
Q4 e-tron Sportback:
يحتوي إصدار Sportback على مواصفات مشابهة جدًا لنسخة Q4 e-tron العادية، وذلك بالنظر إلى أنها تشترك في مجموعة نقل الحركة نفسها، لكنها تتمتع بأداء أفضل قليلاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكفاءة، بفضل معامل السحب 0.26 بدلاً من 0.28.
ويعتبر الجزء الخلفي الأكثر حدة هو المسؤول عن الأداء الأيروديناميكي الأفضل والتصميم الرياضي قليلاً، وتقول أودي: إن إصدار Sportback يكلف 2000 يورو أكثر من الإصدار العادي.