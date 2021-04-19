يبدو أن واتس آب سائرة في طريق تطبيق قانون الاستخدام الجديد و الذي أثار الكثير من الجدل في بداية العام الجاري و هو ما تسبب في تأجيل تطبيقه لبضعة أسابيع، قبل أن تقرر واتس آب أخيرا تطبيق هذا التحديث الجديد، لكن المثير أن من لن يقبلوا به سيكون عليهم مغادرة التطبيق.
و في الوقت الذي كانت واتس آب تعول فيه على تطبيق قانون الاستخدام الجديد على منصتها في بداية العام الجاري، فإن موجة الاستنكار التي وجهت بها دفعها إلى تأجيل هذه الخطوة إلى غاية 15 ماي المقبل، و قالت واتس آب وقتها إن الشركة ستقوم خلال فترة التأجيل بشرح موقفها بشكل أفضل للمستخدمين من أجل تجنب سوء التفاهم حول الموضوع، لكن واتس آب في النهاية قررت أن من لا يقبل بهذه الشروط الجديدة لن يكون له مكان على المنصة.
واتس آب قالت في رسالة موجهة للمستخدمين “إذا لم تقبل شروط و قواعد الاستخدام الجديدة بحلول 15 ماي ، فلن يحذف واتس آب حسابك. ومع ذلك ، فإن تشغيل حساب وانس آب الخاص بك سيكون محدودًا حتى القبول. لفترة قصيرة من الوقت ، ستتمكن من استقبال المكالمات والإشعارات. لكنك لن تكون قادرًا على قراءة الرسائل وإرسالها من التطبيق” و هو ما يعني عمليا أن واتس آب لدى عدم الموافقين سيكون من دون فائدة.
و كان قرار واتس آب اعتماد قانون و شروط استخدام جديدة قد أثار الكثير من الجدل و عدم التقبل من طرف المستخدمين، و هو ما دفع الكثير منهم للانتقال نحو تطبيقات أخرى كـ سيجنال مثلا أو تليغرام و غيرها.