تواصل شركة مايكروسوفت تطوير متصفحها للويب مايكروسوفت إيدج بوثيرة سريعة، و تهدف من ذلك إلى الرفع من نسق المنافسة مع باقي الشركات و على رأسها جوجل و موزيلا، و في هذا الإطار أطلقت شركة مايكروسوفت الإصدار الجديد الذي يحمل رقم 90 و سيأتي بعدد من المميزات.
و كما كان متوقعا فإنه على رأس هذه المميزات يوجد هناك الميزة المخصصة بوجه أساسي للأطفال من خلال مواكبتهم أثناء البحث في العالم الرقمي، و حمايتهم من المحتويات غير المناسبة، و يتعلق الأمر بوضع خاص للأطفال “Kids Mode”، حيث تقول مايكروسوفت أن الميزة الجديدة تختبر حاليا بالنسبة للنسخ التجربيبة Insider، و بحسب مايكروسوفت فإن الوضع الجديد سيكون موجها للأطفال ما بين سن 5 و إلى سن 12.
و بحسب مايكروسوفت فإن وصع “Kids Mode” سيدمج ميزة “Bing SafeSearch” في محرك البحث بينج، ما سيسمح بمراقبة المحتوى غير اللائق و غير المناسب على نتائج البحث الخاصة بالمحرك، كما سيسمح للأباء بالتحكم بالمحتوى المعروض بشكل عام على المتصفح و بالتالي الاطمئنان على أن الأبناء لن يقوموا بزيارة أي مواقع غير مخصصة للأطفال أو تبت محتوى غير مناسب بالنسبة لأعمارهم.
و تقول مايكروسوفت إن استخدام وضع الأطفال “Kids Mode” على متصفح مايكروسوفت إيددج يمكن من الانتقال إلى وضع ملء الشاشة (Full Screen) و أن الطريقة الوحيدة لتركها هي إدخال كلمة المرور التي تم تكوينها مسبقًا بواسطة الوالدين، ما يعني حماية قصوى للأطفال، و اصبح الإصدار الجديد مايكروسوفت إديح 90 متوفر حاليا على نسختي مايكروسوفت إيدج بالنسبة للويندوز و كذلك الماك.