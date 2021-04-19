تواصل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اكتساح العالم الرقمي بتطبيقات جديدة و غير متوقعة، و كمثال على ذلك ما كشفت عنه شركة UneeQ النيوزيلندية، حيث قامت ببناء نسخة رقمية من العالم الشهير ألبرت إينشتاين عبارة عن Chatbot يمكن للمستخدمين محادثتها.

و بحسب شركة UneeQ النيوزيلندية المختصة في إنشاء Chatbot على شكل شخصيات بشرية بناء على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد أنشأت نسخة رقمية خاصة بالعالم الكبير “ألبرت إينشتاين” و ذلك تخليدا للذكرى المؤية الأولى لفوزه بجائزة “نوبل” للفيزياء في العام 1921، لكن الأمر لا يتوقف فقط عند كون Chatbot الجديد يحاكي حركات وصوت العالم ألبرت إينشتاين، لكن بإمكانه كذلك التفاعل مع أسئلة المستخدمين.

فقد قامت شركة UneeQ بإدراج الشخصية الرقمية لألبرت إينشتاين على موقع خاص بهذا الغرض و هو Digital Humans، حيث يستطيع المستخدمون سؤاله عن العديد من الأشياء المختلفة خصوصا ما يتعلق بنظرياته العلمية، لكن هذه الخدمة متوفرة حاليا فقط بالنسبة لمستخدمي اللغة الإنجليزية.