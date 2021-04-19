عرفت تكنولوجيا الهواتف الذكية بالشاشات المرنة طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، خصوصا مع شركتي هواوي و سامسونغ اللتين أطلقتا عدد من الهواتف المميزة بهذه التقنية، و في الوقت الذي تنوعت أشكال الهاتف ما بين هواتف قابلة للطي أو هواتف صدفية، فإن تكنولوجيا الهواتف القابلة للف بدأت بدورها تجد مكانها في الساحة.

لكن شركة TCL الصينية قررت تقديم هاتف جديد سيدمج الميزتين معا، أي أنه سيكون هاتفا قابلا للطي و للف في نفس الوقت، و من المعروف أن شركة TCL عرفت بالخصوص بإعادة تصنيعها لهواتف ماركات شهيرة بعد سنوات من توقفها و على رأسها هواتف الشركة الكندية بلاكبيري، بالإضافة إلى ألكاتل و تومسون، و اليوم كشفت عن هاتف مميز هو Fold N’Roll و الذي يعتبر الأول من نوعه في السوق.

و سيأتي هاتف Fold N’Roll الذكي الجديد بشاشة قياسها الأساسي 6.87 إنش لكن عند فردها يمكن أن تصل إلى 8.85 إنش ثم 10 إنش لتتحول بذلك من هاتف ذكي إلى حاسوب لوحي، و هو ما يمنح المستخدم تجربة استخدام رائعة لكنها غير مسبوقة إلى الآن، مما ينبئ بمنافسة شديدة مع الشركات المنافسة و على رأسها الكورية الجنوبية سامسونغ التي ذهبت بعيدا في مجال تطوير و صناعة الهواتف الذكية.

لكن الخبر المؤسف بشأن هاتف TCL الجديد Fold N’Roll هو أنه لا يجب أن نتوقع أن يكون متوفرا في غضون الفترة القليلة المقبلة، إذ أنه يعتبر فقط بداية لمشاريع الشركة في هذا المجال التي من المنتظر أن تطلق هاتف ذكي قابل للطي لكن ليس بنفس مواصفات هذا الهاتف.