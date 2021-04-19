يعتبر جهاز الحاسوب واحد من أكثر الأجهزة استخداما للعمل في عصرنا سواء كنت طالبًا أو غير ذلك ، و يعد من أشهر وسائل الترفيه سواء لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت أو ممارسة ألعاب الفيديو ، ما يعني أن الجهاز يكون مشغولاً لفترات طويلة وفي بعض الأحيان يمكن أن يعرضنا هذا لمشاكل تضعنا في مواقف غير مريحة مثل ارتفاع درجة حرارته و الشاشة الزرقاء وما إلى ذلك ، وقد تتسأل هل حاسوبي معرض أن يكون ضحية هذه المشاكل و تريد الكشف عنها في أقرب وقت لمنع حدوثها ، لهذا السبب بالتحديد سنشارك معك البرنامج المجاني المثالي لهذه المهمة OverClock Checking Tool أو ما يعرف اختصارا ب OCCT ، وهو عبارة عن أداة مجانية تقوم على اختبار استقرار جهاز الكمبيوتر الخاص بك و التحقق من ردود أفعاله عندما يكون مشغولاً لفترة طويلة ، و تقوم أيضا بإجراء اختبارات المقاومة على مكونات الحاسوب كالمعالج و ذاكرة الوصول العشوائي Ram و بطاقة الرسومات و مصدر الطاقة لاختبار جودتها ، وبالتالي يمكن لـ OCCT مراقبة و تحديد أي مشكلة تتعلق بدرجة حرارة الجهاز و يمكنه أيضًا جمع تقارير حول إحصائيات النظام التي توضح لك طريقة استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وعدد الإطارات في الثانية ، بالإضافة إلى ذلك ، يسمح لك OCCT بالتحقق من تبريد جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كان هو الأمثل و تشخيص مشاكل الأجهزة المحتملة والتي تسبب مشكلة الشاشة الزرقاء وغيرها ، وفي النهاية يقوم البرنامج بتزويدك بتقرير يكون بتنسيق CSV يخص تحليل نتائج الاختبار التي تمت و عرض نتائج الأداء في شكل رسوم بيانية و منحنيات و نسب مئوية ، مما يسهل عليك فهم درجة مشاكل الجهاز و العمل على حلها .

من مزايا البرنامح أنه مجاني تماما و يمكنك تنزيله من الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط ، و لاحظ أنه لا يتطلب أي عملية تثبيت لأنه عبارة عن أداة محمولة

لإجراء اختبار ضغط على أحد مكونات جهازك ، انتقل إلى قسم ” اختبار ” الموجود في الجزء الأيمن ، ثم انقر على إحدى الخيارات المتاحة ضمن قسم ” جدول الاختبار ” ، و لاحظ أنه يضم عدد من الاختبارات للقيام بها مثل وحدة المعالجة المركزية التي تقوم على اكتشاف الأخطاء بشكل مثالي مع العديد من الخيارات للمستخدمين المتقدمين وغيرها .

خلال اختبار التحمل و الضغط ، يمكنك مراقبة درجات الحرارة و جودة المراوح في الوقت الحقيقي و باقي الخيارات الأخرى ، و تحت قسم “المراقبة” ستعلمك OCCT إذا حدث خطأ ما

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر OCCT أيضًا معلومات حول مكونات جهازك بالكامل ، و يمكنك الحصول على معلومات حول المعالج (CPU) أو بطاقة الرسومات (GPU) أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو حتى اللوحة الأم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، و للقيام بذلك تنتقل إلى قائمة ” معلومات النظام ” الموجودة في الجزء الأيمن .