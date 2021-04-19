أطلقت شركة جوجل التحديث الجديد من برنامجها الخرائطي والجغرافي المعلوماتي الشهير “Google Earth”، و هو التحديث الأكبر بالنسبة للشركة منذ قرابة أربع سنوات، أي منذ العام 2017، و هو التحديث الذي سيأتي بميزة غير مسبوقة ستسمح للمستخدمين بمعرفة تطور مناطق العالم في فترة زمنية محددة.

و يتعلق الأمر بميزة “Timelapse” التي تكشف عن تطور مناطق جغرافية معينة على كوكب الأرض بسرعة خلال فترة أربعين سنة أي من العام 1984 إلى غاية تاريخ اليوم ، و بطبيعة الحال فإن ميزة كهذه تتطلب الكثير من المجهود التقني حيث تم استيعاب ما لا يقل عن 20 مليون صورة أقمار صناعية (أو 20 بيتابايت من البيانات) ، وهو ما يمثل 2 مليون ساعة من المعالجة على آلاف الأجهزة في Google Cloud.

و سيكون من السهل تجربة لتجربة الميزة الجديدة على Google Earth ، حيث سيكون على المستخدم اتباع الرابط التالي Timelapse ثم استخدام شريط البحث لاختيار المكان الذي يريد مراقبة مسار تطوره في الوقت الذي يتم اختياره ، و من الممكن أيضًا الوصول إليه من تطبيق Google Earth بشكل مباشر.

و تقول جوجل أن هذه الميزة الجديدة تمت بالتعاون الوثيق مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالإضافة إلى مشروع Landsat التابع لمعهد الدراسات الجيوليوجية في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى أول برنامج فضاء مدني لرصد الأرض و برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي مع أقماره الصناعية.