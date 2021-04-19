أصبحت شركات التكنولوجيا في الفترة الأخيرة تتسابق على الاستثمار في السيارات الكهربائية الذكية، كجوجل و شاومي و هواوي و غيرها من الشركات الأخرى، و منذ فترة و نحن نسمع عن رغبة مماثلة من شركة آبل في الدخول في مضمار هذا النوع من الصناعات الحديثة أصبحنا أمام معلومات جديدة.

موقع Korea Times الكوري الجنوبي المعروف أشار في تقرير خلال الأيام الماضية إلى أن آبل ستتجه للتحالف مع شركتين جديدتين من أجل تطوير نموذجها الخاص السيارات الكهربائية الذكية، و المفاجأة أن أحد هذه الشركتين هي شركة LG التي اشتهرت في الأيام الأخيرة بقرارها بالتوقع عن صناعة الهواتف الذكية بسبب خسائرها الكبيرة، بالإضافة إلى شركة Magna الكندية المتخصصة في هذا المجال.

و يأتي قرار شركة آبل في الانتقال نحو تحالف LG و Magna الذي ما زالت المفاوضات جارية معهما بحسب Korea Times، في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية، و بحسب الموقع دائما فإن LG و Magna قامتا فعلا بإنشاء وحدة مشتركة “e-Powertrain” لتطوير المشروع معا، في انتظار نتيجة نهاية المفاوضات مع شركة آبل، و في انتظار كذلك رشوح معلومات أكبر عن ماهية المشروع.

و يبدو أن مجال السيارات الكهربائية الذكية سيشهد خلال السنوات القليلة المقبلة تنافسا محموما بين عدد من شركات التكنولوجيا العالمية.