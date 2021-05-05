مقدمة عن التحوّل الرّقمي

وفقًا لشركة Deloitte ، “يتعلق التحوّل الرّقمي كله بالتحول إلى مؤسسة رقمية – وهي مؤسسة تستخدم التكنولوجيا للتطوير المستمر لجميع جوانب نماذج أعمالها (ما تقدمه ، وكيف تتفاعل مع العملاء وكيف تعمل).”

مع تطور التكنولوجيا، يجب أن تتطور أعمالك أيضًا. في هذه المرحلة، لا يتعلق الأمر باختيار المؤسسات للتحول فحسب؛ يتعلق الأمر أكثر بتحديد كيفية التحول. في هذه المقالة ، سنغطي كل شيء بدءًا من معنى التحول الرقمي للمؤسسات إلى الأمثلة الواقعية ودراسات عن حالات للتعلم منها. يمكن أن تساعدك هذه المجموعة من الموارد أنت وشركتك على التكيف مع التطورات التكنولوجية وتغيير طريقة قيامك بأعمالك في نهاية المطاف.

نظرة عامة على التحوّل الرّقمي “يمكن أن يشير التحول الرقمي إلى أي شيء من تحديث تكنولوجيا المعلومات (على سبيل المثال ، الحوسبة السحابية)، إلى التحسين الرقمي، إلى اختراع نماذج أعمال رقمية جديدة.” بشكل عام، يشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية للتطوير المادي أو إنشاء عمليات تجارية جديدة.