قالت Sonos: إن التحدي في تصميم هذا التعاون الأخير كان إنشاء صوت يملأ الغرفة في منتج يتم وضعه بشكل مختلف عن العديد من مكبرات الصوت التقليدية، ولكن عمق إطار الصورة ساعد. كما قامت الشركة ببناء دليل موجي لتوجيه الصوت في جميع أنحاء الغرفة.
ويمكن إقران مكبري صوت معًا للحصول على صوت ستريو. وتوجد عناصر التحكم في الجزء الخلفي من الجانب الأيسر للإطار، مع استخدام أيقونات ايكيا و Sonos كمؤشر مرئي لمكان الشعور بهما.
وستتمكن من التحكم في الجهاز باستخدام تطبيق Sonos مثل أي جهاز آخر في النظام البيئي الصوتي المتعدد الغرف للشركة، كما تم تضمين دعم AirPlay 2 و Spotify Connect.
وتم الإعلان عن منتج Symfonisk جديد واحد فقط من قبل الشركات. ولكن هناك مكبر صوت على شكل مصباح طاولة معاد تصميمه موجود أيضًا عبر خارطة الطريق.
وأكد متحدث باسم شركة ايكيا أن المصباح الجديد جزء من خططها، وتشارك المزيد عندما يحين الوقت. وتهدف كل هذه الجهود المشتركة إلى التوافق بشكل طبيعي مع ديكور المنزل.