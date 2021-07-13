يبدو أن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني المتخصص في الفيديو TikTok قد بدأ في التحول ليس إلى مجرد تطبيق ترفيهي أومورد دخل بالنسبة للكثيرين، و إنما كذلك إلى أداة رئيسية بالنسبة للبعض الآخر من أحل إلى ولوج سوق الشغل، و بطرق مبتكرة تدمج فكرة الفيديو في هذا الإطار.

فبحسب موقع The Verge يختبر تطبيق TikTok أداة للتقدم الوظائف تسمح لمستخدميها بالتقدم مباشرة باستخدام سير ذاتية للفيديو لشركات مثل Chipotle و Target و Shopify. ينبع البرنامج التجريبي قصير المدى ، المسمى TikTok Resumes ، من المحتوى الذي ظهر بشكل عضوي على المنصة ، مثل #CareerTok ، ومبادرات الشركة المتعمدة للتأثير على طلاب الجامعات والمستخدمين الأصغر سنًا، حيث تم تسجيل أكثر من 30 شركة لقبول السير الذاتية للبرنامج التجريبي ، والذي سيستمر حتى 31 يوليو الجاري.

و يشير الموقع إلى أنه سيتعين على المستخدمين إنشاء سيرة ذاتية بالفيديو ، ونشرها على تطبيق TikTok ، ثم إرسال هذا الفيديو إلى مسؤولي التوظيف من خلال التطبيق. يوصي مقطع فيديو تعليمي للبرنامج التجريبي المتقدمين بعدم تضمين معلومات الاتصال الشخصية مثل عنوان بريدهم الإلكتروني في الفيديو الذي تتم مشاركته بشكل عام، فيما تتضمن بعض الوظائف المدرجة حاليًا إنشاء محتوى لـ TikTok ، مما يعني أن المزيد من العلامات التجارية تتبنى النظام الأساسي مع مطوري المحتوى المتمرسين بالفعل.

ويقول موقع The Verge أنه بالرغم من أن TikTok Resumes هو إصدار تجريبي مؤقت ، لكنه يعرض كيف يفكر TikTok في تدريب وتثبيت نظام بيئي لمنشئي المحتوى المحترفين لتعزيز تأثيره. و هي طريقة سهلة للتوفيق بين الشركات التي تتطلع إلى جني الأموال من الجيل الجديد مع منشئي المحتوى الماهرين والمؤثرين الذين يبحثون عن دور بدوام كامل.