بينما لا يزال تطبيق تيك توك يتصدر قوائم تنزيل التطبيقات، فإن منصة يوتيوب لن تتخلى عن أي محتوى فيديوي دون قتال.
ووسعت يوتيوب هذا الأسبوع، كجزء من جهودها المستمرة لإخماد شعبية تطبيق الفيديو القصير، الاختبار التجريبي لأداة Shorts للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، وهي المرحلة التالية لجهود استنساخ تيك توك.
وأطلقت منصة جوجل لأول مرة Shorts للمستخدمين في الهند في شهر سبتمبر الماضي – بعد شهرين من حظر تيك توك هناك – قبل توسيعها لتشمل المستخدم الأمريكي في شهر مارس من هذا العام.
وحتى الآن، ثبت أن خلاصة Shorts شائعة. وذلك بالرغم من كونها نسخة طبق الأصل مباشرة من تيك توك.
وفي وقت سابق من هذا العام، وكجزء من تحديث أرباحها، أفادت شركة ألفابت، أن عدد المشاهدات في Shorts يصل الآن إلى 6.5 مليارات مشاهدة يوميًا، حيث ارتفعت من 3.5 مليارات في نهاية عام 2020.
ويشاهدها البعض على أنها مقاطع عادية عبر المنصة، بدلاً من الوصول إليها من خلال علامة تبويب Shorts المخصصة.
بالنظر إلى حجم يوتيوب، فإن Shorts قد تمثل منافسًا قويًا لمنصة تيك توك. ومع توفر أدوات تحقيق الدخل لصناع المحتوى في YouTube الأكثر تقدمًا. فقد تثبت أنها عامل جذب قوي لنجوم تيك توك، مما يمثل مشكلة بالنسبة للتطبيق الصاعد.
ويعمل عدد كبير من صناع محتوى تيك توك على توسيع وجودهم ليشمل يوتيوب وتيك توك. وهناك بعض الأسماء الكبيرة التي لديها الملايين من المتابعين عبر قنواتها ضمن يوتيوب.
وبالرغم من أن معظمهم لا ينشرون باستمرار عبر يوتيوب كما يفعلون عبر تيك توك. ولكن مع وجود عدد كبير من المتابعين، فمن المحتمل أن تكون إمكانات تحقيق الدخل عبر منصة جوجل أكبر بكثير من تيك توك.
ويمنحهم ذلك مستوى من الحماية في حال تعرضت تيك توك للحظر في الولايات المتحدة. كما يوفر لهم أيضًا إمكانية وصول أكبر إلى خيارات الإيرادات. وقد يؤدي ذلك إلى انتقال المزيد إلى منصة جوجل إذا فشلت تيك توك في توفير إيرادات مماثلة.
وأكد نيل موهان، كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب، أن Shorts التجريبية تصل إلى جميع المناطق هذا الأسبوع. وتتاح الآن Short، التي لا تزال في مرحلة تجريبية، في أكثر من 100 دولة حول العالم.