استحوذت شركة مايكروسوفت رسميًا على RiskIQ، وهي شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني توفر برامج الأمان.
وتم تأسيس RiskIQ في عام 2009 ويقع مقرها في سان فرانسيسكو ويعمل بها أكثر من 200 موظف.
وتقدم RiskIQ أدوات إدارة وجمع معلومات عن التهديدات ضد مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية عبر خدمات السحابة الخاصة بشركة مايكروسوفت وأمازون والخوادم المحلية وهجمات سلسلة التوريد.
وفي حين أن مايكروسوفت لم توضح قيمة الصفقة، فقد ذكرت وكالة بلومبيرج أن الشركة دفعت أكثر من 500 مليون دولار مقابل RiskIQ.
ويجمع برنامج Illuminate من RiskIQ التهديدات عبر بصمة تكنولوجيا المعلومات لمؤسسة معينة حتى يتمكن المتخصصون في مجال الأمن من معالجة التهديدات الأكثر أهمية.
ويكتشف برنامج RiskIQ المستند إلى السحابة مشكلات الأمان عبر الشبكات والأجهزة، وتسرد الشركة خدمة البريد الأمريكية وبي إم دبليو وفيسبوك وأمريكان إكسبريس كعملاء.
وتأسست شركة RiskIQ في عام 2009 وأصبحت تدريجيًا لاعباً هاماً في تحليل التهديدات الأمنية.
ولم تضع مايكروسوفت خطة مفصلة لكيفية دمج RiskIQ في عروضها للأمان. ولكن لا بد لها من استخدام برنامج RiskIQ عبر Microsoft 365 Defender و Microsoft Azure Defender و Microsoft Azure Sentinel.
وقال إريك دوير، نائب رئيس الأمن السحابي في مايكروسوفت: أنشأت RiskIQ قاعدة عملاء قوية ومجتمعًا من محترفي الأمان الذين نواصل دعمهم ورعايتهم وتنميتهم. وتمثل تقنية وفريق RiskIQ إضافة قوية لمحفظة الأمن لدينا لتقديم أفضل خدمة لعملائنا المشتركين.