يكون من الصعب للغاية اقتحام جهاز حاسب شخص ما باستخدام هذه التقنية. وذلك بالنظر إلى أن المهاجم بحاجة إلى صورة الأشعة تحت الحمراء للمستخدم.
ومع ذلك، لا تزال نقطة ضعف يمكن استغلالها من قبل أولئك الذين لديهم دوافع خاصة للتسلل إلى جهاز حاسب شخص ما.
وتحتاج شركات التكنولوجيا إلى التأكد من أن تقنيات المصادقة الخاصة بها آمنة إذا أرادت الاعتماد أكثر فأكثر على القياسات الحيوية والابتعاد عن كلمات المرور كوسيلة للمصادقة.
وتسبب اختبار فريق CyberArk بإخضاع نظام مايكروسوفت Windows Hello للتدقيق. وذلك لأنه أحد أكثر أنظمة المصادقة دون كلمة مرور استخدامًا.
وأصدرت مايكروسوفت تصحيحات لما تسميه Hello Security Feature Bypass Vulnerability. وتقترح عملاقة التكنولوجيا أيضًا تشغيل أمان تسجيل الدخول المحسن في Windows Hello، الذي يشفر بيانات وجه المستخدم ويخزنها في منطقة محمية.