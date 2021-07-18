تواجه منصة TikTok منذ فترة اتهامات كثيرة على مستوى المحتوى المنشور على منصتها للفيديو، و بالرغم من ذلك فإن منصة الفيديو الصينية تؤكد التزامها بمراجعة المحتوى المنشور و محاربة أنواع المحتوى الضار أو العنيف و غير اللائق، و هو ما كشفت عنه من جديد.

TikTok أشارت في منشور جديد على مدونتها الرسمية أنها ستقوم بتحسين الإشراف على المحتوى من خلال أتمتة عمليتها وإزالة مقاطع الفيديو العري والعنيفة. سيتعرف نظامه تلقائيًا على هذا النوع من المحتوى ويزيله من النظام الأساسي، و قالت أنه بالنسبة للمبتدئين ، ستبحث الخوارزميات عن المشاركات التي تنتهك السياسات المتعلقة بسلامة الأطفال والعنف والمحتوى الرسومي والعري والجنس والنشاط غير القانوني والسلع الخاضعة للتنظيم.

و تقول منصة الفيديو الصينية أنه إذا ما اكتشفت الأنظمة انتهاكًا ، فإنها تزيل الفيديو على الفور ويمكن للمستخدم الذي نشره الاستئناف، كما يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن مقاطع الفيديو لمراجعتها يدويًا، و تضيف TikTok أن المراجعات الآلية ستكون مخصصة لفئات المحتوى التي تتمتع التقنية الجديدة لـ TikTok بأعلى درجات الدقة فيها، و أوضحت أن واحدا فقط من كل 20 مقطع فيديو تم حذفه تلقائيًا كان إيجابيًا كاذبًا وكان يجب أن يظل على المنصة.

و تضيف TikTok: “على مدار العام الماضي في أسواق مختلفة ، قمنا بتجربة وتعديل أنظمة جديدة تحدد المحتوى المخالف وتزيله وتخطر الأشخاص بانتهاكاتهم. نأتي اليوم بهذه الأنظمة إلى الولايات المتحدة وكندا حيث نعمل على تعزيز سلامة مجتمعنا وسلامة منصتنا.”