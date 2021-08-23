تعبر حالة البطارية في ماك بوك عن قدرة البطارية على الاحتفاظ بالطاقة، بالإضافة إلى مدة عملها دون توصيلها بمصدر كهرباء.

وتعتبر مراقبة حالة البطارية في أجهزة ماك بوك أمرًا هامًا، وذلك لأن تغيير البطارية يعد أمرًا صعبًا.

كما أن حالة البطارية تحدد قيمة إعادة البيع للجهاز، وإذا كانت حالة البطارية جيدة، فإن الجهاز يحصل على سعر جيد في المقابل.

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التأكد من حالة البطارية في ماك بوك

أطلقت آبل هذه الخاصية لأجهزة آيفون في البداية، وبعد ذلك وصل هذا التحديث إلى ساعات آبل الذكية بالإضافة إلى أجهزة ماك.

وتمثل حالة البطارية نسبة مئوية من القدرة الأصلية للبطارية عند شرائها، حيث يأتي الجهاز الجديد من آبل بحالة بطارية 100٪.

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وتبدأ بعد ذلك حالة البطارية في التدهور بحسب استخدامك للجهاز ودورات الشحن التي تقوم بها.

وتختلف حالة البطارية عن عدد دورات الشحن الكاملة التي يمكنك الوصول إليها عبر أجهزة ماك.

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وتساعدك النسبة المئوية لحالة البطارية في معرفة الوقت الذي يعمل فيه الجهاز دون الحاجة للشحن مقارنًة بالوقت الأصلي.

لذا إن كانت حالة البطارية تصل إلى 80٪، فهذا يعني أن الجهاز قادر على العمل لمدة تصل إلى 80٪ من الوقت الأصلي.

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ويمكنك التأكد من حالة البطارية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الإعدادات الخاصة بنظام ماك، وبعد ذلك اضغط علامة البطارية في الصف الأخير من الأيقونات.

ومن ثم اضغط على تبويب البطارية من الجزء الأيسر من الشاشة حتى تصل إلى إعدادات البطارية والتحكم فيها.

وبعد ذلك اضغط زر صحة البطارية الموجود بالأسفل، وتعرض بعض الحواسيب حالة البطارية على شكل نسبة مئوية مع تقرير لحالتها، وقد لا تظهر النسبة المئوية في بعض الأجهزة.

كيف تحافظ على حالة البطارية جيدة

لا توجد طريقة واضحة أو ثابتة حتى تتمكن من الحفاظ على حالة البطارية بأفضل شكل، ولكن توجد بعض النصائح التي تساعدك على الإبقاء عليها جيدة.

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وتعتبر النصيحة الأهم هي الإبقاء على الجهاز دائمًا في وضع تشغيل مثالي، ويعني هذا ألا تقوم بتشغيل الجهاز في درجات حرارة مرتفعة أو ظروف تشغيل سيئة.

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ويجب عليك استخدام البطارية بمفردها في بعض الأوقات، وذلك حتى لا تتلف من الإتصال الدائم بالكهرباء.

المصدر : https://aitnews.com/2021/08/21/%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%83-%d8%a8%d9%88%d9%83/