منذ فترة أصبحنا نعرف أن فيسبوك تعمل على تطوير منصة للتواصل عبر الواقع الافتراضي تحمل إسم Horizon Workrooms ستوفر إمكانية الاجتماع عن بعد في غرفة افتراضية كما يبين ذلك إسم التقنية، حيث أعلن مارك زوكربيرغ عن ذلك في أكثر مناسبة، لكننا أصبحنا اليوم أمام معلومات جديدة.

فيسبوك أعلنت عن تفاصيل جديدة عن منصة Horizon Workrooms، و يعتبر استعمال نظارات فيسبوك للواقع الافتراضي Oculus شرطا أساسيا للولوج للخدمة، بحيث يظهر المشاركون في غرفة الافتراضية جالسيت على طاولة مستديرة و يتم تجسيد شخصياتهم الواقعية في شخصيات كارتونية، في حين يمكنهم التفاعل عبر الميكروفون و كذلك الرسم على السبورة الافتراضية باستخدام أجهزة التحكم عن بعد.

و كانت شركة فيسبوك قد أعلنت أن منصة الواقع الافتراضي Horizon Workrooms متاحة في النسخة التجريبية لمستخدمي أجهزة خودات الواقع الافتراضي Oculus Quest 2، و قالت فيسبوك في بيانها: “Horizon Workrooms هي منتجنا التعاوني الرائد الذي يسمح للأشخاص بالحضور والعمل في نفس الغرفة ، على الرغم من المسافة المادية، إنها تعمل جيدًا في الواقع الافتراضي تمامًا كما تعمل على الويب ، وهي مصممة لتحسين قدرة فريقك على التعاون”.