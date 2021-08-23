يوفر مدير الملفات المدمج في نظام تشغيل Windows فرصة الوصول بسرعة إلى المحتويات المخزنة على القرص الخاص بك. بينما يوصى باستخدام مستكشف الملفات الافتراضي بشكل أفضل، إلا أن البرنامج لا يتوفر على بعض الميزات المتقدمة التي نجدها في برامج إدارة الملفات التابعة لجهات خارجية، إضافة أن واجهة File Explorer الافتراضية لا يتم تحديثها و تواجه صعوبة في الأجهزة التي تحتوي على موارد نظام ضعيفة. على عكس ذلك، توجد عدد من تطبيقات إدارة الملفات التي تقدم وظائف غير موجودة في البرنامج الأصلي. وفي هذا الشرح الجديد سنشارك معك واحدة من هذه الأدوات التي تدعى Metro Commander، وهي عبارة عن مدير ملفات تستفيد من أحدث ميزات نظام Windows. الأداة عبارة عن مدير ملفات متقدم يسمح بإدارة الملفات و المجلدات من داخل واجهة مستخدم Windows الحديثة. من خلاله يمكنك تصفح مستنداتك بشكل أسرع باستخدام أزرار التنقل و معاينات الصور المصغرة، والاختصارات لمجلدات الصور و مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى القدرة على إضافة اختصارات في مجلداتك المفضلة. نظرًا لأنه لا يتطلب الكثير من الخبرة للتعامل مع هذه الأداة، فإنه يمكن للمبتدئين إتقان العملية بأكملها بأقل جهد ممكن.أثناء الاختبار تبين أن Metro Commander ينفذ المهام بسرعة كبيرة و بدون أخطاء، كما أنه سهل في الاستخدام و لا يؤثر على موارد النظام.

يعتمد Metro Commander على طريقة العرض ثنائية الأجزاء تمامًا مثل جميع أدوات File Manager الأخرى، و التي يمكن أن تساعدك حقًا في العثور على ملفاتك بسرعة، و إدارة الملفات بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك ، يدعم Metro Commander السمات و الأدوات المضغوطة والدعم السحابي و FTP، كما يسمح أيضا بإدارة ملفاتك عبر الإنترنت عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب OneDrive الخاص بك.

عندما تتحدث عن وظيفة مدير الملفات، فإن Metro Commander يدعم إجراء جميع عمليات إدارة الملفات تقريبًا، مثل إنشاء الملفات و المجلدات و معاينتها وإعادة تسميتها ونسخها وما إلى ذلك.