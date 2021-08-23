يواصل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جهوده من أجل محاربة التضليل و المحتوى الزائف الذي يتعلق بفيروس كوفيد 19، خصوصا أن ذلك يؤثر على المجتمعات سواء تعلق الأمر بالتشكيك في حقيقة هذا المرض أو كذلك التشكيك في فعالية اللقاحات الخاصة به.

و أعلنت فيسبوك أنها أزالت أكثر من 20 مليون من المحتوى من على منصتي فيسبوك و إنستغرام على مستوى العالم بسبب انتهاك سياساتها بشأن التضليل المتعلق بـ كوفيد 19، كما أزالت فيسبوك أكثر من 3000 حساب وصفحة ومجموعة لانتهاكها المتكرر لقواعد فيسبوك ضد نشر كوفيد 19 والمعلومات المضللة عن اللقاحات. و تقول فيسبوك أنها عرضت تحذيرات على أكثر من 190 مليون قطعة من المحتوى المرتبط بـ كوفيد 19 على منصتها للتواصل الاجتماعي والتي صنفها شركاء التحقق من الحقائق التابعون لجهات خارجية على أنها سياق خاطئ أو خاطئ جزئيًا أو تم تغييره أو فقده ، وذلك بالتعاون مع 80 مؤسسة للتحقق من الحقائق بأكثر من 60 لغة حولها العالم. عندما يقومون بتقييم جزء من المحتوى بأحد هذه التقييمات ، تضيف فيسبوك تصنيفًا بارزًا يحذر الأشخاص قبل مشاركته و يتم عرضه أقل في خلاصة الأشخاص.

و تقول فيسبوك: “لقد قدمنا معلومات موثوقة للمساعدة في تحسين قبول اللقاح ، وربط ملياري شخص بالموارد من خبراء الصحة من خلال مركز معلومات كوفيد 19 الخاص بنا والنوافذ المنبثقة التعليمية على فيسبوك و إنستغرام ومساعدة 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها في الوصول إلى اللقاحات من خلال موقعنا أداة البحث عن اللقاح. نعلم من أبحاث الصحة العامة أنه من المرجح أن يحصل الناس على التطعيم إذا رأوا الآخرين في مجتمعهم يفعلون ذلك. في البلدان التي تتوفر فيها اللقاحات لمعظم الناس ، كثفنا جهودنا لإظهار الوقت الذي يشارك فيه الأصدقاء والجيران دعمهم للقاحات من خلال إطارات الملفات الشخصية والملصقات.”

و أضافت فبسبوك: “بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة على Facebook ، انخفض تردد اللقاحات بنسبة 50٪. على الصعيد العالمي ، شهدنا أيضًا ارتفاعًا في قبول اللقاح. على سبيل المثال ، أظهرت بيانات مسح اتجاهات وتأثير COVID-19 التي أجريناها بالشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون وجامعة ماريلاند منذ بداية العام ارتفاع قبول اللقاح بنسبة 35 بالمائة في فرنسا ، و 25 بالمائة في إندونيسيا ، و 20 بالمائة في نيجيريا.”