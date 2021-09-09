اقرأ أيضًا: تويوتا تضغط لإبطاء التحول إلى السيارات الكهربائية

تستثمر شركة تويوتا نحو 13.6 مليار دولار في تكنولوجيا البطاريات خلال العقد المقبل، بما في ذلك استثمار بقيمة 9 مليارات دولار في الإنتاج، في الوقت الذي تحاول فيه تزويد مجموعة سياراتها بالكهرباء، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ويقال إنها تخطط لامتلاك 10 خطوط إنتاج للبطاريات بحلول عام 2025، وزادت إلى نحو 70 عبر عدد غير معلن من المصانع في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 200 جيجاواط من البطاريات، حسبما أعلن رئيس التكنولوجيا في الشركة، ماساهيكو مايدا، في مؤتمر صحفي.

وتعكس التزامات الشركة الاستثمارات المماثلة التي خطط لها الآخرون عبر صناعة السيارات. وتخطط شركة فولكس فاجن لإنتاج نحو 240 جيجاواط من البطاريات في أوروبا وحدها بحلول عام 2030.

بينما قالت شركة فورد إنها تخطط لإنتاج 240 جيجاواط على مستوى العالم بحلول ذلك الوقت، بما في ذلك 140 جيجاواط في أمريكا الشمالية.

ويمثل هذا استثمار كبير لشركة تويوتا. ويشير إلى أن أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث الحجم أصبحت أكثر جدية بشأن تزويد مجموعتها بالكهرباء.

وبالرغم من أن الشركة كانت رائدة في وقت مبكر في السيارات الهجينة مع سيارة بريوس Prius. فقد ورد أنها نظرت إلى السيارات الهجينة كإجراء مؤقت حتى أصبحت خلايا وقود الهيدروجين قادرة على المنافسة.

وتلعب الشركة الآن دور اللحاق بالركب مع أمثال نيسان. وبحسب ما ورد ضغطت لإبطاء انتقال الولايات المتحدة إلى السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا: تويوتا توقف خدمة e-Palette الذاتية القيادة

تويوتا تستثمر 13.6 مليار دولار في بطاريات السيارات

أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن إستراتيجية للمركبات الكهربائية تشهد إطلاق 70 سيارة كهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2025. بما في ذلك 15 سيارة كهربائية بالكامل بالإضافة إلى نماذج هجينة ونماذج تعمل بالطاقة الهيدروجينية.

وكجزء من الاستراتيجية، أعلنت عن مفهوم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية BZ4X، التي تأمل في إطلاقها في الصين واليابان اعتبارًا من وقت لاحق من هذا العام.

وبحلول عام 2030، تريد الشركة أن تشتمل نحو 80 في المئة من سياراتها على نوع من طاقة البطارية. كما تلاحظ وول ستريت جورنال.

وتأمل الشركة أن تساعد استثماراتها في تقليل تكلفة البطاريات بنسبة 30 في المئة. وذلك بفضل التحسينات في المواد وتصميمات الخلايا.

وعلى جانب السيارة، تهدف أيضًا إلى تطوير سيارات تستخدم البطاريات بشكل أكثر كفاءة. مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة لكل كيلومتر.

وقال مايدا: نهدف من خلال هذا التطوير المتكامل للمركبات والبطاريات إلى تقليل تكلفة البطارية لكل مركبة بنسبة 50 في المئة.

وتواصل الشركة أيضًا عملها على بطاريات الحالة الصلبة، التي قد تؤدي إلى خلايا شحن أكثر كثافة وأمانًا وأسرع، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وتأمل الشركة في بدء تصنيع هذه البطاريات بحلول منتصف العقد. ولكن تقر بأنه لا يزال هناك بحث يتعين القيام به لتحسين تكلفة التقنية وعمرها.

اقرأ أيضًا: تويوتا تضغط لإبطاء التحول إلى السيارات الكهربائية

المصدر : https://aitnews.com/2021/09/08/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1-13-6-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa/