أعلنت شركة لوجيتك Logitech عن منصة جديدة متعددة الإمكانات من فئة الكل في واحد المصممة للواقع الجديد للقوى العاملة المختلطة في مرحلة ما بعد الوباء.

وتعزز المنصة سير عملك من خلال منافذ متعددة ومكبر صوت مدمج. ويستهدف الملحق أولئك الذين يحتاجون إلى تحسين إعدادهم للعمل عن بعد أو حتى في المكتب.

وقالت الشركة: أمضينا وقتًا طويلاً مع مستخدمينا لفهم احتياجاتهم ونقاط الإزعاج في عالم العمل من المنزل عندما ضرب الوباء. وكانت النتيجة Logi Dock، كما يقول سكوت وارتون، المدير العام ونائب رئيس تعاون الفيديو في الشركة.

وتتيح لك منصة Logi Dock التي تبلغ تكلفتها 399 دولار توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة USB وما يصل إلى شاشتين خارجيتين. كل ذلك أثناء شحن جهاز حاسب محمول حتى 100 واط بوصلة كابل واحد.

وتعد المنصة بحد ذاتها عبارة عن مكبر صوت كبير، لأنه مصمم أيضًا مع وضع الاجتماعات في الاعتبار. وتوجد عناصر تحكم في الاجتماع ضمن Logi Dock تتيح لك كتم صوت الفيديو أو تعطيله بسرعة في Google Meet و Microsoft Teams و Zoom.

وقامت الشركة أيضًا بتضمين مكبر صوت مدمج يعمل على إلغاء الضوضاء مما يجعل من السهل الانضمام إلى الاجتماعات دون الحاجة إلى استخدام ميكروفون منفصل أو سماعة رأس.

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لوجيتك صممت منصتها الجديدة لعالم العمل من المنزل

يتم دمج Logi Dock أيضًا في التقويم الخاص بك، بفضل برنامج Logi Tune من الشركة. وإذا كان الاجتماع على وشك البدء، فإن المنصة تضيء لإعلامك بذلك، ويمكنك الانضمام من خلال النقر على المنصة.

وإذا كنت لا تستخدم Logi Dock للاجتماعات، فيمكنك استخدامها كمكبر صوت لجهاز الحاسب أو أي جهاز يدعم تقنية البلوتوث.

وتشتمل Logi Dock على منفذي USB-A 3.0 في الخلف، جنبًا إلى جنب مع منفذي USB-C 3.1 Gen 1، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB-C، وفتحة قفل Kensington، وزر اقتران بلوتوث.

ويوجد على جانب المنصة التي تشبه جهاز حاسب صغير منفذ USB-C 3.1 Gen 1.

وتتوفر منصة Logi Dock من لوجيتك عالميًا في وقت لاحق من هذا العام بخيارات الجرافيت والأبيض مقابل 399 دولار.

المصدر : https://aitnews.com/2021/09/08/%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%83-%d8%b5%d9%85%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85/