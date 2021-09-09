استحوذت شركة مايكروسوفت على أداة تحرير الفيديو المستندة إلى المتصفح Clipchamp، وتلمح الشركة إلى أنها قد تكون مناسبة تمامًا لنظام ويندوز.

وتتيح Clipchamp للأشخاص إنشاء مقاطع فيديو وتعديلها في متصفح والاستفادة من القوة الكاملة لوحدة معالجة الرسومات لتقديم النتيجة النهائية.

وتأسست Clipchamp في عام 2013، ويقع مقرها في أستراليا، ولديها 92 موظفًا، وقالت في شهر يوليو إن لديها 17 مليون مستخدم مسجل، مع تبنيها في أكثر من 390 ألف شركة

ويتم استخدام Clipchamp من قبل شركات مثل جوجل وديل وديلويت. وتتوافق التكنولوجيا مع جهود الشركة المستمرة منذ سنوات لتوسيع عروض برامج الإنتاجية لكل من مستخدمي الأفراد والشركات.

وعندما أعلنت مايكروسوفت عن زيادات أسعار قادمة لاشتراكاتها في Office 365 في شهر أغسطس. أشارت إلى إضافات للحزمة، بما في ذلك تطبيق الاتصالات مايكروسوفت تيمز.

وتتطلع عملاقة البرمجيات الآن إلى دمج Clipchamp في عروض Microsoft 365، وربما حتى ويندوز نفسه.

وقالت الشركة: يتمثل نهج Clipchamp التقني في الجمع بين بساطة تطبيق الويب والقدرة على معالجة الفيديو باستخدام القوة الحاسوبية الكاملة لجهاز الحاسب مع تسريع وحدة معالجة الرسومات، وهو أمر كان يقتصر سابقًا على تطبيقات الفيديو التقليدية.

وأضافت: باعتبارها أداة ويب تستخدم القوة الكاملة للحاسب، تعد Clipchamp مناسبة بشكل طبيعي لتوسيع تجارب الإنتاجية المدعومة من السحابة في Microsoft 365 للأفراد والعائلات والمدارس والشركات. كما أنها مناسبة جدًا لنظام التشغيل ويندوز.

ويشير هذا إلى أن عملاقة البرمجيات يمكن أن تدمج Clipchamp في ويندوز في المستقبل. وتوجد أداة Clipchamp كتطبيق في متجر مايكروسوفت.

وبالمقارنة بأداة Clipchamp فإن أدوات عملاقة البرميجات الحالية لتعديل الفيديو الحالية لنظام التشغيل ويندوز تعتبر عديمة الفائدة.

وقد يحسن ويندوز 11 هذا الوضع، إلى جانب تكامل Clipchamp المحتمل في المستقبل.

وقام رئيس ويندوز والأجهزة بانوس باناي بالتشويق لتطبيق جديد للصور لنظام التشغيل ويندوز 11 قبل دقائق فقط من إعلان الاستحواذ، مع ما يشبه أدوات أفضل لتحرير الصور ومقاطع الفيديو.

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مايكروسوفت تريد تحسين تحرير الفيديو عبر ويندوز

يمكن لتطبيق الصور الحالي في ويندوز 10 تحرير مقاطع الفيديو. ولكن الأدوات أساسية للغاية، ولا تقترب حتى من مستوى خيارات التحرير المتاحة في Clipchamp.

ويستخدم Clipchamp مجموعة من القوالب ومكتبة من المرشحات والانتقالات ووسائط التخزين والأنماط للسماح للأشخاص بإنشاء مقاطع فيديو مع دعم صوتي متعدد المسارات وتحرير سهل الاستخدام.

ويبدو أن استحواذ مايكروسوفت هو جزء من تركيز الشركة المتجدد على الإنشاء، وحتى التطبيقات الصديقة للمستهلك.

ووظفت الشركة مؤخرًا مديرًا تنفيذيًا سابقًا في شركة أوبر لقيادة جهود تطبيقات المستهلك داخل الشركة. وجاء ذلك بعد شهور من قول الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا: السنوات العشر القادمة تكون متعلقة بالإبداع بقدر ما تتعلق بالاستهلاك والمجتمع المحيط به.