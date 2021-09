كشفت شركة فيفو عن X70، وهي أحدث نسخة من سلسلة هواتفها X التي تركز على الكاميرا والمدعومة من شركة العدسات الشهيرة زايس.

وكالعادة، هناك ثلاثة نماذج مع تربع X70 Pro Plus في القمة وذلك بسبب شرائح Snapdragon 888 Plus وترقيات الشاشة والكاميرا والبطارية بالمقارنة مع نموذج X60 Pro Plus الذي تم طرحه في شهر يناير.

ويستخدم X70 Pro Plus شاشة E5 AMOLED من سامسونج بقياس 6.78 إنشات وبدقة 1440×3200 بكسل ويحافظ على دعم HDR. مع تصنيف IP68، مما يجعل الهاتف مقاومًا للغبار ومقاومًا للماء.

وتستخدم هذه الشاشة الجديدة لوحة LTPO، مما يعني أنها تستطيع تعديل معدل التحديث تدريجيًا في النطاق من 1 هرتز إلى 120 هرتز. ومعدل أخذ العينات باللمس هو 300 هرتز. وتستخدم لوحة E5 AMOLED أيضًا طاقة أقل بنسبة 25 في المئة من لوحات E4 القديمة.

ويتضمن الجهاز ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت. ومساحة تخزين من نوع UFS 3.1 بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وتبلغ سعة البطارية الآن 4500 ميلي أمبير، ولا تزال سرعة الشحن FlashCharge عند سرعة 55 واط. ولكن هناك إضافة جديدة تتمثل في الشحن اللاسلكي الذي يكاد يكون بنفس السرعة 50 واط الذي يعمل أيضًا مع Qi.

وهذا هو أول هاتف من الشركة يدعم الشحن اللاسلكي، مما يجعله خيار تحويل أكثر قابلية للتطبيق لأي شخص يضع أجهزة شحن Qi في جميع أنحاء منزله.

وتشتمل مصفوفة الكاميرا التي تحمل علامة زايس على مستشعر رئيسي Samsung GN1 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع IMX598 بدقة 48 ميجابكسل مع ثبات محوري ومجال رؤية 114 درجة، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل (تكبير 5x)، وعدسة Periscope تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل.

وتحتوي جميع الكاميرات الأربع على نوع من تثبيت الصورة البصري بالإضافة إلى التثبيت الإلكتروني.

أضافت الشركة ثلاثة أوضاع Bokeh جديدة تمت محاكاتها استنادًا إلى الخصائص البصرية لزجاج عدسات زايس الكلاسيكي، بما في ذلك Distagon و Planar و Sonnar.

ويحتوي جهاز X70 Pro Plus أيضًا على معالج صور جديد من تصميم فيفو يسمى Imaging Chip V1. الذي تم تصميمه لتحسين الأداء وتقليل الضوضاء وتعويض الحركة.

ويشتمل X70 Pro و X70 على شاشات أصغر بقياس 6.56 إنشات وبمعدل تحديث 120 هرتز ومعالجات ميدياتيك Dimensity 1200، وشحن سريع بقدرة 44 واط. ولكن لا يوجد شحن لاسلكي حتى الآن.

ويقلل نظام الكاميرا في X70 Pro دقة المستشعر الفائق الاتساع إلى 12 ميجابكسل. بينما تشتمل المصفوفة الثلاثية لجهاز X70 على مستشعر أساسي بدقة 40 ميجابكسل واثنين من أجهزة الاستشعار بدقة 12 ميجابكسل.

ولم تقدم الشركة معلومات كاملة عن التسعير أو الإصدار لسلسلة X70. ويتم طرح السلسلة تدريجيًا في أسواق مثل الهند وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا وتايوان والإمارات العربية المتحدة والمزيد اعتبارًا من اليوم.

