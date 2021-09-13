تغلبت شركة آبل على مشكلات إنتاج ساعتها الذكية Series 7 وتبدأ بإنتاج النموذج الجديد بكميات كبيرة في منتصف إلى أواخر شهر سبتمبر، مع إطلاقها لاحقًا في نفس الشهر ولا يزال في الموعد المحدد، وفقًا لملاحظة مستثمر جديدة قدمها المحلل مينغ تشي كو.

وقال كو: ترتبط مشكلة إنتاج Series 7 بشكل أساسي بجانب اللوحة. ومع ذلك، فقد تم حلها، ويبدأ الإنتاج الضخم لوحدات اللوحات في منتصف شهر سبتمبر.

وتتميز ‌Series 7‌ بتصميم جديد بمظهر مسطح يشبه الحواف المسطحة المستخدمة في آيفون 12 وآيباد برو. وبحسب المحلل اضطرت ساعة آبل الذكية الجديدة إلى المرور بعمليات إنتاج أكثر من النماذج السابقة بسبب هذا التغيير في التصميم.

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وعلى وجه التحديد، تستخدم الشاشة الجديدة الأكثر متانة تصميمًا للتلامس بدلاً من تصميم الكابل القديم، وتتطلب أيضًا عملية LIPO لأول مرة.

وتستخدم الشركة أيضًا خط إنتاج OLED جديدًا يمكن أن يحسن الكفاءة ويقلل من تكاليف الشاشة. ولكن يتطلب ذلك انضمام موردين جدد مثل LGF و Young Poong و Jabil، وهو ما كان يمكن أن يساهم في حد ذاته في التأخير.

وقال كو: نظرًا لاعتماد العديد من عمليات الإنتاج الجديدة المتعلقة بالشاشة للمرة الأولى، فإن شاشة Series 7‌ واجهت مشكلات الموثوقية أثناء مرحلة زيادة المخاطر قبل أن يبدأ Jabil الإنتاج الضخم. بما في ذلك بشكل أساسي الشاشة الوامضة وعدم حساسية اللمس. وقد تكون مشكلة الإنتاج المعقدة هذه مرتبطة بـ LGD أو Jabil أو Young Poong.

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آبل تتغلب على مشكلات تصنيع ساعتها الذكية

حلت الشركة مشكلات موثوقية وحدة الشاشة من خلال إجراء تصميمات مختلفة للتجارب DOE للعثور على أفضل تكوين للإنتاج وتعديل معايير التأهيل على جانبي الشاشة والتجميع.

وقال كو في الملاحظة: نتوقع أن يبدأ Jabil الإنتاج الضخم لوحدات شاشة Series 7 في منتصف شهر سبتمبر.

وبناءً على هذا الجدول الزمني الجديد، يقول المحلل إن المنتج النهائي يبدأ بالشحن الجماعي في أواخر شهر سبتمبر.

وذكرت وكالة بلومبرج سابقًا أن مشكلات الإنتاج بسبب التصميم الأكثر تعقيدًا تعني تأخير إطلاق Series 7‌.

وبشكل منفصل، ذكر مراسل وكالة بلومبرج مارك جورمان مؤخرًا أن الجهاز قد يكون متاحًا بكميات محدودة عند الإطلاق. وكرر جورمان هذا في تغريدة بعد آخر ملاحظة مستثمر للمحلل.

وفي مذكرته، أشار كو أيضًا إلى تفاؤله بشأن شحنات Series 8 لعام 2022. وذلك بالنظر إلى أن السلسلة تقدم ميزات إدارة صحية جديدة مثل قياس درجة الحرارة.

ويمثل ذلك إشارة إلى وظيفة مقياس الحرارة التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا والتي يقال إن آبل تفكر في إضافتها إلى الجهاز في أقرب وقت في العام المقبل.

وتخطط الشركة للكشف عن الساعة المعاد تصميمها جنبًا إلى جنب مع تشكيلة آيفون 13 في حدث 14 سبتمبر.

المصدر : https://aitnews.com/2021/09/10/%d8%a2%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83/