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من المتوقع أن يتم طرح نموذج أولي نادر لجهاز VideoPad 2 من شركة آبل مقابل مبلغ بين 8000 و 12000 دولار في مزاد في لوس أنجلوس مطلع الشهر المقبل.
ويظهر نموذج المساعد الرقمي الشخصي البلاستيكي – وهو الوحيد من نوعه المعروف أنه نجا – كيف تصورت الشركة ذات مرة أن تحاصر سوق مكالمات الفيديو.
وتم تطوير ثلاثة مفاهيم VideoPad من قبل الشركة الواقع مقرها في كاليفورنيا في الفترة من 1993و 1995 بناءً على الرسومات التخطيطية التي وضعها الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل، جون سكالي.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ التصميم مطلقًا في منتج تجاري، وتم إلغاء المشروع في عام 1997 عندما عاد مؤسس شركة آبل ستيف جوبز إلى الشركة.
وعلى عكس VideoPad 1 و VideoPad 3، فإن VideoPad 2 – الذي يحتوي على شاشة قابلة للطي وكاميرا لعقد مؤتمرات الفيديو – لم يتم عرضه رسميًا على الإطلاق للجمهور.
ووفقًا لدار المزاد Bonham’s. تم شراء النموذج الأولي في الأصل من مهندس الشركة في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا في عام 1995.
وكان مفهوم VideoPad هو محاولة الشركة لمتابعة مساعدها الرقمي الشخصي السابق، Newton MessagePad.
وتم طرح هذا الجهاز للبيع في شهر نوفمبر من عام 1993 – وباع 50000 وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى.
ومع ذلك، لم يمثل نجاحًا تجاريًا للشركة. كما تم تعليق MessagePad ونظام التشغيل Newton OS من قبل جوبز بعد عودته إلى الشركة.
وكان من الممكن لجهاز VideoPad أن يعزز MessagePad مع إضافة كاميرا وشاشة فيديو مدمجة في الجزء العلوي.
طورت آبل ثلاثة مفاهيم VideoPad بين عامي 1993 و 1995
يحتوي النموذج الأولي الذي يتم بيعه بالمزاد العلني على فتحة بطاقة ذاكرة مزيفة ومقبس طاقة ومقبس إدخال لخط الهاتف وشبكتين لمكبرات الصوت المدمجة.
ويأتي مع حقيبة الحمل الأصلية المصنوعة من الجلد الأسود، التي تم نقشها بشعار Newton light bulb.
وبحسب ما ورد. ألغى جوبز برنامج VideoPad بعد أن خلص إلى أن التكنولوجيا اللازمة لضمان تجربة مستخدم إيجابية لم تكن متاحة بعد.
ومرت 10 سنوات أخرى قبل أن تصل الشركة بشكل صحيح إلى سوق الهواتف وخمس سنوات أخرى قبل إطلاق آيباد. الذي يمكن القول إنه الخليفة الروحي لجهاز VideoPad الذي تم إيقافه.
يذكر أن VideoPad 2 ليس هو الجزء الوحيد من تاريخ الشركة الذي يتم بيعه في المزاد.
وعلى الجانب التكنولوجي، يتم أيضًا بيع حاسب Apple II الشخصي الأصلي في المزاد، إلى جانب نماذج أولية لأجهزة ماكنتوش ومساعد Apple EMate 300 الرقمي، والجيل الأول من آيباد.
ومن المتوقع أيضًا بيع رسالة من ستيف جوبز إلى صديق طفولته تيم براون بمبلغ بين 200000 و 300000 دولار. وتباع العناصر في مزاد بونهام لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في 3 نوفمبر 2021.