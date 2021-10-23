تريدك شركة آبل أن تفكر في جهاز ماك بوك برو الجديد المزود بمعالج M1 Max باعتباره جهازًا خارقًا، بحيث يطلق macOS Monterey القادم، الذي يتم شحنه جنبًا إلى جنب مع أجهزة ماك الجديدة، العنان لإمكاناته الكاملة.

واكتشف ستيف موسر، المساهم في موقع MacRumors، وضع الطاقة العالية الجديد في الإصدار التجريبي الأخير من نظام التشغيل الذي يمكنه تحسين الأداء لدعم المهام الكثيفة الموارد بشكل أفضل. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع ضوضاء المروحة.

وقد أكدت شركة آبل لموقع MacRumors أن الوضع فعلي. وتم رصد إشارت إلى وضع الطاقة العالية في أواخر شهر سبتمبر في التعليمات البرمجية لنظام التشغيل macOS Monterey.

ويبدو أن الشركة لا تزال تعمل على هذه الميزة. وتذكر التعليمات البرمجية للبطارية في إصدار macOS Monterey التجريبي خيار الطاقة العالية، ويتضمن هذه المرة تفاصيل إضافية.

ويشير الموقع إلى أن الميزة الجديدة حصرية لجهاز ماك بوك برو بقياس 16 إنشًا مع معالج M1 Max. وذلك بالرغم من أنه من الممكن إعداد جهاز ماك بوك برو بقياس 14 إنشًا بهذه الشريحة أيضًا.

ومن الواضح أيضًا أنها لن تعمل مع نماذج معالجات M1 Pro أو M1. لذلك فأنت مضطر إلى شراء جهاز حاسب محمول بسعر يبدأ من 3100 دولار وما فوق.

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آبل تطور ميزة الطاقة العالية لجهاز ماك بوك برو

يبقى أن نرى ما إذا كان وضع الطاقة العالية هذا يفتح لك أداءً إضافيًا، أو ما إذا كان مطلوبًا لمعرفة أنواع النتائج التي ادعت الشركة المطالبة بها أثناء الإعلان عن الحاسب في مؤتمرها الأخير.

وواجهت الشركة مشكلات عرضية مع الاختناق الحراري في الماضي، كما هو الحال في عام 2018 عندما أصبح جهاز ماك بوك برو المزود بمعالج Core i9 أبطأ من الإصدار المزود بمعالج Core i7 في ظل الأحمال المستمرة. وذلك بالرغم من أن الشركة قالت حينها إن هذه المشكلة المعينة تعود إلى خطأ وتم إصلاحها بتحديث.

وتولي الشركة الكثير من الاهتمام بالحرارة هذه الأيام. وكان الاختلاف الأكبر بين MacBook Air و MacBook Pro لعام 2020 المزودان بمعالج M1 هو المروحة، وكان فرقًا ذا مغزى، لأن الإرتفاع الحراري الإضافي يعني أن ماك بوك برو يمكنه الحفاظ على ذروة الأداء لفترة أطول.

ومن المقرر إطلاق ‌macOS Monterey‌ للجمهور يوم الاثنين 25 أكتوبر. ويبدأ نموذجا ماك بوك برو المزودان بمعالجي M1‌ Pro و ‌M1‌ Max بالوصول إلى العملاء في اليوم التالي.