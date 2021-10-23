أصبحت الأدوات المصغرة إحدى أبرز الميزات التي تركز عليها العديد من التطبيقات وأنظمة التشغيل المختلفة.

ويأتي تطبيق خرائط جوجل كآخر التطبيقات التي تحاول الاستفادة من هذه الميزة، وذلك للمساعدة في توفير الوقت للمستخدمين أثناء التنقل.

استخدام الأدوات المصغرة في تطبيق خرائط جوجل

بحسب التقارير الأخيرة، فإن تطبيق خرائط جوجل والذي يحمل الرقم v11.3.0 يأتي بميزة الأدوات المصغرة. ،وتظهر في شاشة التطبيق الرئيسية.

كما تتوفر خمس أدوات مصغرة يمكنك عرضها في الشاشة الرئيسية، والتي تعتبر في الأساس اختصارات لمجموعة مختارة من المميزات.

وتشمل الأدوات المصغرة الجديد ميزات الاتجاهات ووضع القيادة، ومشاركة الموقع ورؤية موقع الأصدقاء وعرض حركة المرور المحلية.

ومع ذلك تعتبر هذه الاختصارات بسيطة للغاية مقارنة بتطبيقات جوجل الأخرى حيث تتيح لك تثبيت الكثير من الأدوات المصغرة في الشاشة الرئيسية.

كما يمكنك تثبيت ثمانية أداة فقط لتطبيق الخرائط وتهدف جوجل من التحديث الجديد مساعدتك على استخدام التطبيق أثناء التنقل. وعدم الحاجة إلى فتح التطبيق والبحث عن الاختصارات السابقة ذكرها.

ويمكنك استخدام هذه الاختصارات مباشرة من شاشة الهاتف الرئيسية واستخدام شريط البحث والاختصارات الأخرى.

وذلك حتى تساعدك في العثور على المواقع الرئيسية من حولك، مثل المطاعم ومحطات الوقود ومحلات البقالة وغيرها.

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كما يمكنك تخصيص هذه الأدوات بسهولة مثل تغيير حجم الأداة ويبدو أن عدد الأدوات المصغرة المتاحة يعتمد على مقدار مساحة الشاشة الرئيسية للهاتف وحتى الآن يبدو أن الحد الأقصى لوضع الاختصارات في الشاشة الرئيسية هي ثمانية أداة فقط.

وقد بدأت الشركة بطرح التحديث للمستخدمين الآن ومن المتوقع أن يتوفر التحديث الجديد لجميع الهواتف التي تعمل بإصدار أندرويد 11 خلال الأسابيع القادمة

ووفقًا لموقع XDA Developers فإن الأدوات المصغرة تأتي بنفس السمات الديناميكية للهواتف التي تعمل بإصدار نظام التشغيل ويندوز 12.

نصائح لتحقيق اقصى استفادة من التطبيق

يحتوي تطبيق خرائط جوجل على قائمة كبيرة من المزايا التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم، ولكن معظمها غير مرئية، حيث تقوم جوجل بإخفاء بعض ميزات التطبيق الأكثر أهمية في الإعدادات.

مثل استخدام تقنية الواقع المعزز في توفير المعلومات في الوقت الفعلي أثناء التنقل> وتعمل الميزة أيضًا على تسهيل تحديد الأماكن التي قد تكون مهتمًا بزيارتها مثل المطاعم والمعالم الشهيرة في المنطقة.

ومعرفة المسافة المتوقعة عند الرغبة في الانتقال إلى نقطة أخرى من موقعك الحالي. وذلك من خلال ميزة قياس المسافات حيث يمكنك استخدام هذه الميزة للعديد من السيناريوهات اليومية وأثناء التنقل.

المصدر : https://aitnews.com/2021/10/22/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%ba%d8%b1%d8%a9-%d9%84/