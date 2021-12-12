أعلن موقع YouTube منذ أيام أنه سيبدأ في إخفاء عداد “عدم الإعجاب” تدريجيا لمقاطع الفيديو عبر منصة الفيديو. و تقول الشركة أن التغيير يهدف إلى منع صغار المبدعين من الاستهداف بهجمات الكراهية أو المضايقات. ولتعزيز التفاعل المتبادل بين المشاهد والمبدعين، تقول الشركة أن عدد مرات عدم الإعجاب لن يكون مرئيًا للجمهور، لكنه لا يزال بإمكان المستخدمين النقر على زر “عدم الإعجاب” في مقاطع الفيديو للإشارة إلى عدم إعجابهم بالمحتوى بشكل خاص. وفي الوقت نفسه، سيتمكن منشئو المحتوى من تتبع ما لم يعجب به في YouTube Studio جنبًا إلى جنب مع تحليلات أخرى حول أداء الفيديو الخاص بهم. القرار الجديد لم يلق قبولًا جيدا من قبل المستخدمين، وهو ما دفع بعض المطورين يسعون جاهدون لتطوير طرق جديدة لإعادة عداد “الغير المعجبين” في فيديوهات اليوتوب. في تدوينة اليوم، سنشارك معك YT-Dislikes-Viewer و Return YouTube Dislike، وهي ملحقات تتبث على مستعرضات الانترنت لإظهار زر عدم الاعجاب مجددا.
إذا كنت تتوفر على متصفح Firefox، فيمكنك تثبيت ملحقات Return YouTube Dislike و YT-Dislikes-Viewer ببساطة عبر تحميلها من سوق فايرفوكس الرسمي.
أما إذا كنت من مستخدمي جوجل Chrome، فسيتعين عليك تثبيت هذه الملحقات يدويا بتحميل ملف الامتداد أولا Return YouTube Dislike و YT-Dislikes-Viewer.
بعدها ستقوم برفعها في اعدادات الملحق أو عبر التوجه إلى هذا المسار chrome://extensions، وبعد ذلك ستقوم بتفعيل خيار المطورين، و الضغط على الخيار Load unpacked.