تعتبر الطريقة التي يتم بها تخصيص تجربة المستخدم في نظام الويندوز موضوع مثيرًا للجدل منذ إصدار أحدث نسخة من نظام تشغيل Microsoft. على الرغم من أنه يمكن تخصيص العديد من الخيارات في الويندوز، إلا أن هناك تطبيقات مصممة خصيصًا للسماح بالتعديل اليدوي لإعدادات أمان Windows، و أداة O&O ShutUp10 واحدة منها. الأداة مجانية تمنحك التحكم الكامل في الوظائف في الويندوز 10 و 11 التي تختارها. باستخدام واجهة البرنامج البسيطة، يمكنك تحديد الوظائف غير المرغوب فيها التي يجب إلغاء تنشيطها. و ستكون قادرًا على الاختيار من بين ما يقرب 50 خيارًا لتخصيص تجربة Windows وفقًا لخصوصيتك. باستخدام أداة المجانية O&O ShutUp10، يمكنك حماية خصوصيتك على نظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11، والتحكم في نقل بيانات التشخيص والمستخدم أو إيقاف تشغيل خدمات الموقع أو وظائف Cortana، وتحديثات Windows التلقائية. بالإضافة إلى و منع النظام أو التطبيقات المثبتة من الوصول إلى كاميرا الويب والميكروفون و التقويم و رسائل البريد الإلكتروني وغيرها.

الأداة O&O ShutUp10 ++ مجانية تمامًا وليس من الضروري تثبيتها، يمكن تشغيلها مباشرة وعلى الفور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمجرد التنزيل. يعرض البرنامج خيار لإعداد نقطة استعادة للنظام، والتي يُنصح بها في حالة رغبتك في التراجع عن ما قمت بتعديله، بالإضافة إلى خيار لاستعادة إعدادات الخصوصية الافتراضية لنظام التشغيل.

إذا لم تكن على استعداد لاستعراض قائمة الإعدادات بالكامل، يمكنك النقر فوق اسم الوظائف المعروضة لكشف معلومات عنها وكيف تؤثر على الجهاز الخاص بك. يأتي O&O ShutUp10 مع قائمة بخيارات الأمان التي يوصي بها التطبيق، ويمكنك تطبيقها بنقرة واحدة.

ترتبط معظم الشكاوى المتعلقة بالأمان في 10 Windows بالمساعد الشخصي Cortana، وباستعمال التطبيق، يمكنك حظرها بكل بساطة. إلى جانب ذلك، يمكن تعطيل عامل تصفية SmartScreen و تحديثات Windows التلقائية وتذكيرات الملاحظات و غيرها.