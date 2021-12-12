يبدو ان الخطط الطموحة لمارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لعملاق التكنولوجيا شركة Meta (فيسبوك) سابقا بإنشاء الميتافيرس مازال يلاقي تفاعلات مرحبة أو كذلك محذرة من هذا الأمر، وانتشرت خلال الأيام الماضية تقارير جديدة حول هذا الموضوع قادمة بالضبط من الشركة نفسها.

فبحسب موقع The Verge نقلا عن صحيفة الفايننشال تايمز بحيث قامت بالاطلاع على مذكرة داخلية منسوبة لأندرو بوسورث ، مدير التكنولوجيا في Meta، قال فيها إنه يريد أن تتمتع عوالم Meta الافتراضية “بمستويات أمان ديزني تقريبًا” ، على الرغم من أن المساحات من مطوري الطرف الثالث يمكن أن يكون لها معايير أكثر مرونة من المحتوى المبني بشكل مباشر. يمكن أن تشكل المضايقات أو السلوكيات السامة الأخرى “تهديدًا وجوديًا” لخطط الشركة المتعلقة بإنترنت مستقبلي متجسد إذا أوقف المستهلكين العاديين عن الواقع الافتراضي.

وقالت الصحيفة أنه في الوقت نفسه ، قال بوسورث إن ضبط سلوك المستخدم “على أي نطاق ذي مغزى أمر مستحيل عمليًا”. غردت مراسلة “فاينانشيال تايمز” هانا مورفي لاحقًا بأن بوسورث كان يستشهد بنظرية استحالة ماسكارد: وهي حكمة صاغها مؤسس Techdirt مايك ماسينك ، والتي تنص على أن “الاعتدال في المحتوى على نطاق واسع من المستحيل القيام به بشكل جيد”. (تشير كتابات Masnick إلى أن هذه ليست حجة ضد الضغط من أجل اعتدال أفضل ، ولكن الأنظمة الكبيرة “ستؤدي دائمًا إلى إحباط شرائح كبيرة جدًا من السكان.”)

وتشير الصحيفة أنه يبدو أن أندرو بوسورث يقترح أن Meta يمكنها تعديل المساحات مثل منصة Horizon Worlds VR الخاصة بها باستخدام نسخة أكثر صرامة من قواعد المجتمع الحالية ، قائلة إن الواقع الافتراضي أو الاعتدال العكسي يمكن أن يكون له “انحياز أقوى نحو الإنفاذ على طول نوع من طيف التحذير ، والتعليق الأطول على التوالي ، و الطرد في النهاية من مساحات متعددة المستخدمين “.

وأضافت الفايننشال تايمز أن المذكرة تحمل عنوان “الحفاظ على أمان الأشخاص في الواقع الافتراضي وما بعده” ، وتنضاف إلى العديد من أدوات الإشراف الموجودة في VR في Meta. يتضمن ذلك السماح للأشخاص بحظر المستخدمين الآخرين في الواقع الافتراضي ، بالإضافة إلى نظام مراقبة Horizon واسع النطاق لمراقبة السلوك السيئ والإبلاغ عنه. كما تعهدت Meta بتقديم 50 مليون دولار للبحث في القضايا العملية والأخلاقية حول خططها metaverse.