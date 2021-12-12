تعرضت خطوة شركة إنفيديا للاستحواذ على ARM لضربة قوية وهذه المرة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي رفعت قضية ضد الشركة لإيقاف عملية الاستحواذ، مع اقتراب وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

كانت إنفيديا قد أعلنت في العام الماضي عن توصلها لصفقة استحواذ بقيمة 40 مليار دولار أمريكي على ARM، لكن هذه العملية واجهت الكثير من انتقادات شركات التقنية الكبرى لا سيما في قطاع المعالجات وأشباه الموصلات بداعي إمكانية فرض السيطرة على السوق واحتكار التقنيات الخاصة بالمعالجات، وهو ما جعل الصفقة تواجه الكثير من المتاعب.

وسبق أن تعرضت الصفقة لقضايا في بلدان مختلفة مثل المملكة المتحدة، لكنها في النهاية استطعت الشركتين التغلب على العقبات في طريق الاستحواذ، قبل أن تتعرض مجددًا لضربة قوية مع رفع قضية جديدة في الولايات المتحدة لإيقاف العملية.

وبعيدًا عن معارك الاحتكار والمنافسة بين الشركات، تقول لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إنها قلقة من حصول إنفيديا على معلومات حساسة من ARM حول عملائها بعد صفقة الاستحواذ.

المصدر:

FTC